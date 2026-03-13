4 st Lärare i fritidshem Tingvallaskolan
2026-03-13
Välkommen till oss!
Tingvallaskolan är en F-6 skola med 20 klasser och tre klasser i varje parallell, ca 400 elever och två fritidsavdelningar "Äppelmasken" och "Skogsmusen".
Tingvallaskolan är en F-6 skola med 20 klasser och tre klasser i varje parallell, ca 400 elever och två fritidsavdelningar "Äppelmasken" och "Skogsmusen".
Drygt hälften av våra elever på Tingvallaskolan är inskrivna på fritidshemmet.
Vi arbetar förebyggande och främjande för att skapa en attraktiv miljö som ger trygghet och trivsel för våra barn på fritidshemmet..
Du arbetar nära dina kollegor i arbetslaget. Du har ett relationellt perspektiv och tron på elevens förmåga att lyckas i fritidshemmet. Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu fyra fritidspedagoger på Tingvallaskolan som vill bli våra nya kollegor. Förutom att samverka mot skolan kommer ni att ingå i arbetslag på fritidshemmet "Skogsmusen" eller "Äppelmasken".
Du gör skillnad för våra elever genom att tro på deras förmåga samt uppmuntra till kreativitet och nyfikenhet.
Du visar och gör det tydligt för varje elev att de kan lyckas i stort som i smått under hela dagen. Du har tillsammans med dina kollegor ansvar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen på fritidshemmet. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fritidspedagog och har ett positivt förhållningssätt. Du kan bidra till ett gott arbetsklimat och samarbete med såväl kollegor, vårdnadshavare eller elever. Vi ser gärna att du har ett tydligt ledarskap som utformar en öppen och trygg lärandemiljö på fritidshemmet.
Du ska även ha kunskap om barn utveckling och lärande samt förmågan att utforma undervisningen på fritidshemmet utifrån gruppen och enskilda elevers behov och förutsättningar.
Du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Anställningsvillkor
4 tjänster för Lärare i fritidshem 260803-261231. De fyra tjänsterna är på 100% och ev kan någon av tjänsterna komma att förlängas om rätt föreskriven utbildning finns.
3 av tjänsterna är hos "Skogsmusen" och 1 tjänst är hos " Äppelmasken"
Intervjuer kommer att ske löpande under tiden tjänsterna finns ute. Tjänsten kan komma att tillsättas under rekryteringsperioden.
Lön enligt 2026års lönesättning
