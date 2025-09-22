3st ServiceNow-utvecklare
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Halmstad Visa alla datajobb i Halmstad
2025-09-22
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Halmstad
, Höganäs
, Helsingborg
, Älmhult
, Landskrona
eller i hela Sverige
ServiceNow-utvecklare (3 konsulter)
Rollbeskrivning
Vi söker tre erfarna ServiceNow-utvecklare för att förstärka ett befintligt team och bidra till pågående projekt. Uppdraget omfattar vidareutveckling av plattformen, etablering av nya lösningar och förbättring av befintliga funktioner. Arbetet sker agilt och kan till största delen utföras på distans, men vissa möten i Halmstad kan förekomma.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Portalutveckling och vidareutveckling av Employee Service Center
Bygga och strukturera portaler i ServiceNow
Förbättra och utveckla Change Management-processer
Konfigurera och optimera SLA/OLA
Vidareutveckla och kvalitetssäkra CMDB
Utveckla dashboards, rapporter och visualiseringar
Stödja integrationer med övervaknings- och säkerhetsverktyg
Delta i workshops och bidra med dokumentation för kunskapsöverföringKvalifikationer
Relevanta ServiceNow-certifieringar (t.ex. Certified Application Developer eller Implementation Specialist)
Djup kunskap om CMDB och dess användning för drift och underhåll
Goda kunskaper i svenska eller engelska, både skriftligt och muntligt
Mångårig erfarenhet av ServiceNow-utveckling (konfiguration och kodning)
Praktisk erfarenhet av Application Services, SLA/OLA och Change Management
Förmåga att utveckla dashboards, rapporter och visualiseringar i ServiceNow
Minst fyra (4) års yrkeserfarenhet från större projekt
Stark förståelse för IT-infrastruktur och IT-säkerhet i liknande miljöer
Mycket goda kunskaper i JavaScript och AngularJS inom ServiceNow
Start/Längd
Start: 2025-10-06
Längd: Till och med 2025-12-31
Plats
Remote (med resor till Halmstad vid behov)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriä Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
302 32 HALMSTAD Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9521116