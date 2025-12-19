3rd line supporttekniker som vill ta nästa steg
2025-12-19
Har du erfarenhet av att arbeta som 3rd line suppporttekniker och vill ta nästa steg i din IT-karriär? Då kan vi på Eccera hjälpa dig att ta nästa steg och axla roller som bland annat systemadministratör, Junior Databasadministratör eller digital workplace ansvarig hos en mängd olika företag och myndigheter runt om i Stockholm.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.

Arbetsuppgifter
Exempel på roller:
Systemadministratör
En systemadministratör, även känd som sysadmin, är en IT-professionell som ansvarar för att hantera och underhålla en organisations datorsystem och nätverksinfrastruktur. Deras huvudsakliga uppgift är att säkerställa att dessa system fungerar smidigt, effektivt och säkert. En systemadministratör spelar en viktig roll i att hålla organisationens IT-infrastruktur i gott skick och säkerställa att användarna kan arbeta effektivt och säkert. Rollen kan variera beroende på organisationens storlek och krav, och sysadmin kan specialisera sig inom specifika områden som nätverk, säkerhet eller databaser, beroende på organisationens behov.
Databasadministratör
En databasadministratör, ofta förkortad som DBA, är en IT-professionell som specialiserar sig på att hantera och underhålla databaser inom en organisation. Deras huvudsakliga uppgift är att säkerställa att databaser fungerar korrekt, är optimerade för prestanda och hålls säkra. Databasadministratörer spelar en kritisk roll i att säkerställa att organisationens data är korrekt och tillgängligt när det behövs. De måste ha en god förståelse för databasteknik, säkerhet och prestandaoptimering. Rollen kan variera beroende på den specifika databastypen och organisationens behov, och DBA kan specialisera sig inom relationella databaser, NoSQL-databaser eller andra databasteknologier.
Din profil och kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av att arbeta med 2nd eller 3rd line support
Har kunskaper inom serveradministration i en blandad IT-miljö
Har mycket goda kunskaper i Azure AD
Lång erfarenhet av djupare felsökning av klienter och servrar
Har grundläggande kunskaper och intresse för databaslagret
Har erfarenhet av att hantera brådskande ärenden och incidenter i ett ärendehanteringssystem
MeriterandeKörkortskrav
Ansvarat för onboarding av ny personal
Har vana att driva interna projekt i en Servicedesk
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Kontakt
Hollie Van de Ruit Hollie.VandeRuit@eccera.com Jobbnummer
9657705