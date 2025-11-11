3D/XR Developer
Vill du kombinera din tekniska kompetens med kreativitet och pedagogik för att bidra till ett smartare och mer motståndskraftigt samhälle? Hos Combitech får du chansen att forma framtidens lösningar där teknik möter lärande i VR, AR och MR. Vi söker dig som vill leda utvecklingen av nästa generations visualiseringar och träningssystem i en miljö präglad av samarbete och innovation.
Rollen
Vi söker en nyckelperson till vårt team Visual & Training Solutions på Combitech, med placering i Stockholm eller Karlstad. För rätt kandidat kan även andra orter bli aktuella. Vi söker en 3D/XR-utvecklare med passion för teknik, visualisering och lärande. Du kommer att delta och ibland leda utvecklingen av XR-lösningar i projekt som kombinerar 3D-visualisering, interaktiv träning och teknisk innovation. Tillsammans med ett tvärfunktionellt team skapar vi lösningar som gör skillnad för användare världen över. Vi arbetar med kunder inom svensk industri, försvarsindustri samt andra offentliga och privata aktörer.
Som 3D/XR Developer får du möjlighet att:
* Leda och strukturera XR-utveckling inom teamet och mot kunder.
* Utveckla 3D/XR-applikationer i spelmotorer som Unity och/eller Unreal Engine eller liknande.
* Samarbeta med 3D-artister, UX-designers, pedagogiska designers och utvecklare.
* Jobba med och bidra till förbättring av arbetsmetoder, verktyg och processer.
* Säkerställa hög kvalitet och prestanda i XR-produktioner.
* Ha dialog med kunder och bidra till kravställning och lösningsdesign.
Vi söker dig som har:
* Minst 3 års erfarenhet av utveckling inom XR (VR/AR/MR) och känner dig trygg i tekniken.
* Goda kunskaper i Unity, 3D och C# (även gärna erfarenhet av C++/.NET).
* Erfarenhet av spelarkitektur, interaktiv simulering eller spelprogrammering.
* Förståelse för 3D-modellering, animation och rendering (t.ex. Blender, Maya, 3ds Max).
* Erfarenhet av Git, API-utveckling och agila arbetsmetoder.
* Förmåga att felsöka, profilera och optimera XR-applikationer.
* Flytande svenska i tal och skrift samt mycket god engelska.
Vi ser det som meriterande om du även har:
* Erfarenhet av att arbeta med UX-design för immersiva miljöer.
* Kunskap om pedagogisk design och digitalt lärande.
* Erfarenhet av att effektivisera och anpassa arbetsprocesser och verktyg för att möta teamets behov och stödja dess utveckling, samt förmåga att identifiera förbättringsområden.
* Vana eller erfarenhet av att hålla tekniska presentationer eller demos i olika sammanhang, såsom för kunder, interna team eller andra intressenter.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med eventuell registerkontroll.
Urval sker löpande, och vi ser fram emot din ansökan! Om du har en portfolio, bifoga den gärna i din ansökan. Det är inget krav, men det ger oss en bättre förståelse för din kompetens och dina tidigare projekt.
Kom & gör skillnad
För oss är våra medarbetare nyckeln till att bygga ett smart och motståndskraftigt samhälle. Vi vet att effekten av dagens teknik enbart kan nå sin fulla potential när det finns rätt människor på rätt plats som nyttjar den. Vi tror på kraften i kollektiv intelligens och erfarenhet - något som uppstår när individer med olika kompetenser och perspektiv möts. Därför prioriterar vi mångfald och inkludering, för vi vet att det är avgörande för att öka kreativitet, innovation, engagemang och välbefinnande.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Jerry Kjellin, 073-446 65 57.
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten.
