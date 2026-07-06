3:d Laseroperatör till kund i Ulricehamn
Uniflex AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ulricehamn Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Ulricehamn
2026-07-06
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Ulricehamn
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige
Om tjänsten Vi söker en erfaren och noggrann 3D-laseroperatör till vår kund i Ulricehamn. I rollen arbetar du i en produktionsmiljö där precision och kvalitet är avgörande. Du blir anställd av Uniflex och uthyrd till kund under ett längre uppdrag med möjlighet till förlängning eller övergång till kundföretaget för rätt person.
Arbetet innebär att ställa upp och programmera laserskärmaskiner, genomföra skärningar enligt ritningar och tillverkningsunderlag samt säkerställa att produkterna håller rätt toleranser och ytkvalitet. Du arbetar tätt tillsammans med produktionsteamet och verkstadsledning för att optimera produktionsflöden och säkerställa leveranser i tid.
Arbetstiderna är dagtid med möjlighet till skift vid behov. Placering: Ulricehamn.
Arbetsuppgifter
Programmera och ställa in 3D-laserskärmaskiner (CAD/CAM underlag)
Läsa och tolka ritningar och tekniska specifikationer
Genomföra skärningar och bearbetningar med hög precision
Kvalitetskontroll och mätning av färdiga detaljer
Utföra enklare maskinunderhåll och rengöring
Samarbeta med beredning, svets och övrig produktion för effektivt flöde
Följa säkerhetsrutiner och bidra till en säker arbetsmiljö
Vem är du? Vi söker dig som är strukturerad, tekniskt intresserad och van vid att arbeta i ett tempo där noggrannhet är viktigt. Du trivs med ansvar för maskininställningar och kvalitetssäkring samt att samarbeta med kollegor för att nå gemensamma mål.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av 3D-laserskärning eller liknande maskinbearbetning
Kunskap i CAD/CAM-program och ritningsläsning
God förmåga att mäta och kontrollera detaljer (mätverktyg, toleranser)
Tekiskt intresse och initiativförmåga
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av fiberlaser och/eller plåtbearbetningsmaskiner
Tidigare arbete i produktionsmiljö inom verkstad eller plåt
Truckkort och tidigare erfarenhet av materialhantering
Eftergymnasial teknisk utbildning eller lärlingsutbildning
Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Eventuella namngivna referenser bör vara informerade om att de finns med i dina ansökningshandlingar.
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats. Vi arbetar med uppdrag inom industri, teknik, produktion, lager och logistik och erbjuder trygga anställningsvillkor, kollektivavtal samt möjlighet till utveckling och karriär.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7964926-2088384". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
523 30 ULRICEHAMN Kontakt
Jessica Lindgren jessica.lindgren@uniflex.se +46721597400 Jobbnummer
9994486