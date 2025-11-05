3A söker undersköterska med intresse för psykiatri
Verksamhetsområde psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Verksamhetsområdet psykiatri bedriver högspecialiserad vård för personer med svåra psykiska sjukdomar. Psykiatriavdelning 3A är en heldygnsvårdavdelning med 13 vårdplatser för utredning, diagnosticering och behandling av patienter med huvudsakligen affektiva sjukdomar, främst bipolära syndrom, svårare depressioner och ångesttillstånd. På avdelningen vårdar vi också patienter med ätstörningsproblematik. Fyra av vårdplatserna är knutna till denna behandling.
Ditt uppdrag
Att vara anställd på avdelning 3A är ett spännande arbete där du möter många människor i olika situationer. Du ingår i ett team som stöttar och hjälper varandra samtidigt som du också kommer att arbeta självständigt. I teamen ingår läkare, undersköterskor, skötare, sjuksköterskor och kurator. Patienter kommer till oss både akut och planerat och arbetstempot kan periodvis vara högt.
Som undersköterska arbetar du främst med basalt psykiatriskt och somatiskt omvårdnadsarbete nära patienten. Du vårdar patienter med stor variation av vårdbehov. I samarbete med kollegor från övriga yrkeskategorier medverkar du vid planering kring patientens vård och behandling. Du arbetar med stödjande samtal och dokumentation samt utför provtagningar och undersökningar. Arbetsplatsen är stimulerande och erbjuder en blandning av somatisk och psykiatrisk vård. I tjänsten ingår även att handleda undersköterskestudenter.Publiceringsdatum2025-11-05Kvalifikationer
Du har ett genuint intresse för den psykiatriska omvårdnaden. Vid tillsättningen tar vi stor hänsyn till din personliga lämplighet. Vi förväntar oss att du alltid har patienten i centrum och bemöter vårdtagare, närstående och kollegor med respektfullhet och ödmjukhet. Du har förmåga att kommunicera och att kunna anpassa kommunikation utifrån de olika behov du möter. Som person är du positiv, engagerad och noggrann. Det är viktigt att du har ett genuint intresse av att arbeta med människor med psykiatrisk problematik och vill vara med och utveckla vår verksamhet. Du behärskar grundläggande medicintekniska moment på undersköterskenivå såsom venösa provtagningar, EKG-undersökningar och sårvård. Du trivs med att handleda studenter och känner dig trygg i den rollen.
Krav:
• Utbildad undersköterska i form av gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram 3 år (2500 poäng), Vård- och omsorgsprogrammet, Komvux, tre terminer (minimum 1350 poäng) alternativt annan likvärdig undersköterskeutbildning. (Vid annan likvärdig utbildning inom kommunal vuxenutbildning eller äldre utbildningar till undersköterska eller skötare görs en individuell bedömning.)
• Meriterande med dokumenterad erfarenhet av arbete inom specialistpsykiatrisk vård.
Vi erbjuder
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
En tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Inför anställning tas utdrag från misstanke- och belastningsregistren.
Avdelningschef Anna Wallin 018-6112335 anna.wallin@akademiska.se
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Viktig information gällande din anställning:
Sedan den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Du kan läsa mer om de nya lagkraven här: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
Med anledning av de nationella lagkraven kan du komma att få titeln omvårdnadsassistent i ditt anställningskontrakt.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
