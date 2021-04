32-årig socionom med trädgårdsintresse söker personlig assistent - Stil Assistans AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sundbyberg

Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundbyberg2021-04-11Jag är bosatt norr om Stockholm och arbetar som kurator inom vården. Jag är handarbetsintresserad och spenderar mycket tid på mina föräldrars kolonilott. Du kommer assistera mig både på jobbet och hemma. Jag ser helst att du är kvinna och ungefär i min ålder. På grund av en muskelsjukdom använder jag mig av personlig assistans dygnet runt och jag söker nu en assistent som kan arbeta dygnspass förlagda 07-07, fem dygn i månaden inklusive jour på natten. Du kommer börja på en fast schemarad från och med v. 33. Möjlighet finns också att ta pass under sommaren.Jag tror arbetet som assistent hos mig bäst passar dig som är lyhörd, trygg i dig själv och som trivs med att vara en bakgrundsperson. Vi är en liten arbetsgrupp och det är viktigt att du har hög arbetsmoral samt är flexibel när det krävs. Många av mina assistenter kombinerar arbetet hos mig med konstnärlig verksamhet eller liknande.Vid förflyttningar använder jag mig av en manuell förflyttningsteknik som du kommer att få lära dig under din introduktion. Det är dock viktigt att du är i hyfsat god fysisk form från början.Jag har en syster med samma muskelsjukdom och även hon har personlig assistans. Den här tjänsten gäller huvudsakligen mig men möjlighet finns att ta enstaka pass hos min syster ibland.Arbetsgivare för mina assistenter är STIL och kollektivavtal är KFO-kommunal.Skicka din ansökan inklusive CV till personligassistentjobb@gmail.com . Ange "Personlig assistent hos Emma" i ämnesraden för ditt mejl. Observera att ansökan ska skickas till min mejl och inte via ReachMee.Jag har tyvärr inte möjlighet att svara personligt på alla inkommande ansökningar. Om du inte hör något från mig inom två veckor har jag valt att inte gå vidare med din ansökan.Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificerat2021-04-11139Sista dag att ansöka är 2021-05-11Stil Assistans AB5683625