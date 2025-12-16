314.flygbassäkerhetskompaniet söker Kvartermästare
2025-12-16
Vill du vara en viktig del och bygga upp Sveriges basförmåga vid krig och kris? Som anställd på 314.flygbassäkerhetskompaniet tjänstgör du vid 31. Flygbasbataljon, Helikopterflottiljens största enhet, och blir därmed en viktig del av Sveriges försvar. Vi växer och söker dig som vill arbeta som Kvartermästare på kompaniet.
314.flygbassäkerhetskompaniet
314.flygbassäkerhetskompaniet består av kompaniledning, två kontinuerligt- och en tidvis anställd flygbassäkerhetspluton, en sensorpluton och en hundtropp. Kompaniet har som huvuduppgift är att upptäcka, lokalisera, identifiera och motverka säkerhetshotande verksamhet mot flygstridskrafterna. Flygbassäkerhetskompaniet ingår i 31. Flygbasbataljon vars huvuduppgifter är driften av flygbas Malmen, drift av rörlig flygbas samt grundutbildning av värnpliktiga. Alla befälsbefattningar på kompaniet är karriärsförberedande för vidare tjänstgöring i Försvarsmakten. Möjligheterna att utveckla sig inom funktionen genom internutbildningar och kurser är stor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som kvartermästare är din huvuduppgift är att planera och leda logistiktjänsten vid kompaniet. Du agerar på mandat av kompanichef för att stödja dennes genomförandeidé. Du ska även kunna överta ledning av kompaniet i begränsad omfattning och understödja kompaniet med vidmakthållande och utveckling av soldaternas färdigheter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer även bestå av:
• Planering och uppföljning av kompaniets verksamhet inom logistiken.
• Stödja plutoner i deras materialhantering.
• Administration av kompaniets materiel i PRIO och SAP.
• Genomföra beställningar av varor och tjänster.
• Svensk medborgare
• B-körkort
• Godkänd specialistofficersutbildning
• Uppfyller Försvarsmaktens fysiska krav (FM FysS)
Meriterande
• Erfarenhet och kompetens inom PRIO och SAP
• Militärt förarbevis (Lptb, tptb, minibuss, C och/eller CE)
• Erfarenhet av logistik i Försvarsmakten
• Erfarenhet av befattning som Kvartermästare
• Erfarenhet från säkerhetsförbandDina personliga egenskaper
Som person är du noggrann och pålitlig. Du har en hög arbetskapacitet och kan hantera flera uppgifter samtidigt. Vidare har du goda ledaregenskaper och kan motivera och utveckla underställd personal. Du är också empatisk, trivs att arbeta i grupp och strävar efter att utvecklas tillsammans med andra.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om allamänniskors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se)
Övrig
Anställningsform: Tillsvidareanställning, inleds med 6mån provanställning. Militär befattning (SO6)
Sysselsättningsgrad: Heltid
Placeringsort: Linköping, Malmen
Tillträde: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Kn Martin Persson, Kompanichef, 013-28 30 00 (vxl), martin.m.persson@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Personalhandläggare, Elin Wrangenby, 013-28 30 00 (vxl)
Fackliga företrädare
OFR/O Hkpflj, Mats Häggström
OFR/S Hkpflj, Christoffer Willers
SACO-S Hkpflj, Anneli Helmersson
SEKO Hkpflj, Urban Hellqvist
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
