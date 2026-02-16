314. Flygbassäkerhetskompaniet söker Kvartermästare
Vill du vara en viktig del och bygga upp Sveriges basförmåga vid krig och kris? Som anställd på 314.flygbassäkerhetskompaniet tjänstgör du vid 31. Flygbasbataljon, Helikopterflottiljens största enhet, och blir en viktig del av Sveriges försvar. Vi växer och söker dig som vill arbeta som Kvartermästare på kompaniet.
314.flygbassäkerhetskompaniet
314.flygbassäkerhetskompaniet består av kompaniledning, två kontinuerligt- och en tidvis anställd flygbassäkerhetspluton, en sensorpluton och en hundtropp. Kompaniet har som huvuduppgift är att upptäcka, lokalisera, identifiera och motverka säkerhetshotande verksamhet mot flygstridskrafterna. Flygbassäkerhetskompaniet ingår i 31. Flygbasbataljon vars huvuduppgifter är driften av flygbas Malmen, drift av rörlig flygbas samt grundutbildning av värnpliktiga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som kvartermästare har du en nyckelposition inom kompaniet och ansvarar för logistik, resurshantering och administrativ samordning. Du är en del av kompaniledningen och säkerställer att materiel, utrustning och förnödenheter finns tillgängliga och används på ett optimalt sätt. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är:
• Ansvara för kompaniets logistik och försörjning.
• Planera och följa upp materiel- och resursbehov.
• Samordna transporter, förråd och utrustning.
• Hantera beställningar och uppföljning av materiel-
• Stödja chefer i planering av verksamhet.
• Bidra till god ordning, struktur och effektiv resursanvändning.
KRAVPubliceringsdatum2026-02-16Kvalifikationer
• B-körkort
• Godkänd specialistofficersutbildning
• Uppfyller Försvarsmaktens fysiska krav (FM FysS)
Meriterande
• Erfarenhet och kompetens inom PRIO och SAP
• Militära förarbevis
• Erfarenhet av logistik i Försvarsmakten
• Erfarenhet av befattning som Kvartermästare
• Erfarenhet från säkerhetsförbandDina personliga egenskaper
Som person är du noggrann och pålitlig. Du har en hög arbetskapacitet och kan hantera flera uppgifter samtidigt. Du har en god initiativförmåga och kan motivera och utveckla personal. Du är också empatisk, trivs att arbeta i grupp och strävar efter att utvecklas tillsammans med andra.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrig
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Militär befattning (SO6)
Sysselsättningsgrad: Heltid
Placeringsort: Linköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Lt. Linn Nilsson, Tjf Kompanichef, 013-28 30 00 (växel),linn.nilsson@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Lt. Victoria Donderer, Personalofficer, 013-28 30 00 (vxl) Hkpflj-31fbasbat-s1@mil.se
Fackliga företrädare:
OFR/O Hkpflj, Mats Häggström
OFR/S Hkpflj, Christoffer Willers
SACO-S Hkpflj, Anneli Helmersson
SEKO Hkpflj, Urban Hellqvist
Samtliga företrädare nås vi växeln på 013-28 30 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-30. Ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för befattningen.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
