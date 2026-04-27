31-årig rullstolsburen tjej söker 2st assistenter.
Inspirera Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lerum Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lerum
2026-04-27
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inspirera Assistans AB i Lerum
, Alingsås
, Jönköping
, Dals-Ed
, Bengtsfors
eller i hela Sverige
Inspirera Assistans AB jobbar för att kunden ska få den tryggaste assistansen och du som personlig assistent är en stor del i att det förverkligas. Är du bra på att skapa goda relationer, har ett stort engagemang , är lyhörd och är van att ta ansvar och anpassa dig till nya situationer? En bra personkemi mellan assistenten och kunden är avgörande för att trivas i rollen som personlig assistent. Varje kund är unik och deras individuella behov bestämmer vad du ska göra.
Hon kommunicerar genom ögonkontakt och genom ljud, vilket gör att du behöver vara uppmärksam och lyhörd. Det är också viktigt att du behärskar det svenska språket väl, då hon inte kan meddela sig om hon inte förstår vad du säger.
Hon sondmatas och det är meriterande om du har erfarenhet av sondmatning, men det är inget krav.
Hon bor hemma hos föräldrarna.
Så här ser hennes dag ut: Vaknar, får frukost, tar det lugnt en stund, får en andra frukost, gör sitt tränings/stretchingprogram, duschar (de dagar hon inte åker till badhuset), åker till stan vid ca 11.30- kommer hem ca 19,30-20.00. Medan hon är hemifrån så är det promenader och fönstershopping som gäller, ca 2 gånger i veckan åker hon till badhuset. Det är viktigt att du kan vara med i vattnet när hon badar, då hon behöver hjälp där.
Sommartid badar hon gärna i sjö eller hav.
Hon har assistans dygnet runt, dagtid är det dubbelassistans, dessa pass är ca 09.30-22.00. På nattpasset arbetar man ensam och det är ca 22.00-10.00 (under denna tid är det väntetid/jour i 6,5 timme).
Det är ett 6-veckors rullande schema och tjänsten är på ca 85%.
Krav på dig som söker tjänsten:
Du skall behärska det svenska språket i tal och skrift
Övrigt:Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema, signera din tidrapport i slutet av månaden.
Lönebeskeden kommer till Kivra.
Urval sker löpande så ansök i god tid
Lön och avtal:
Inspirera Assistans tillämpar individuell lönesättning och du som assistent får en fast grundlön per timme + semesterersättning, samt Ob-ersättning kvällar, helger och nätter.
Vi har kollektivavtal med Kommunal/Vårdföretagarna branch G
Kort om arbetsgivaren:
Inspirera Assistans är ett assistansföretag med kontor på Bagges torg 13 i Lerum. Vi finns utspritt på 7 orter i Sverige.
Vi tror på att närhet till våra kunder och medarbetare ger både trygghet och hög kvalité på den service vi ger. Vårt mål är att bistå människor oavsett funktionsnedsättning med den i särklass tryggaste personliga assistansen samt att vara den i särklass bästa arbetsgivaren. Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inspirera Assistans AB
(org.nr 556926-4277)
Sparregatan 2 (visa karta
)
582 21 LINKÖPING Arbetsplats
Inspirera Assistans Jobbnummer
9877596