30 årig tjej söker ny assistent på 50 %
AssistansExperten i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-06-29
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Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna samt de mest stoltaste medarbetarna i branschen. Visionen för AssistansExperten är att vara den självklara utföraren av personlig assistans för kunder, anhöriga, medarbetare och beställare med höga kvalitetskrav. Vi är en trygg personlig assistansanordnare som lägger stort hjärta i det vi gör. Vi har den nära kontakten från ett litet bolag och den stora kunskapen från ett stort bolag. Hos oss är du inte en i mängden utan en viktig kugge i vårt dagliga arbete. Vi är måna om vår personal som är ryggraden i vår verksamhet, hos oss får du möjligheterna. att utvecklas i din roll. AssistansExperten ́s värdegrund bygger på kompetens, engagemang och värme. Genom hög kompetens säkerställs att varje insats håller hög kvalitet och anpassas efter individens behov. Med genuint engagemang arbetar vi nära våra kunder för att skapa trygghet och delaktighet. Vår värme genomsyrar allt vi gör- vi bemöter varje person med respekt, omtanke och ett stort hjärta. Tillsammans skapar dessa värden en grund för en trygg och meningsfull assistans.
Introduktion
Välkommen till en spännande möjlighet hos AssistansExperten! Vi söker en engagerad och omtänksam assistent som vill arbeta med en 30-årig tjej i Örebro. Som personlig assistent kommer du att spela en avgörande roll i hennes vardag och bidra till att skapa en trygg och meningsfull tillvaro. Hos oss värdesätter vi både våra kunder och medarbetare, och vi strävar efter att bygga långvariga relationer präglade av respekt och värme. Om du är en person som brinner för att hjälpa andra och vill vara en del av ett stöttande team, då är detta rätt plats för dig!
Om rollen
I rollen som personlig assistent kommer du att arbeta 50% för att stödja en ung kvinna i hennes dagliga liv. Det innebär att du kommer att vara en viktig del av hennes rutiner och aktiviteter, och hjälpa till med både praktiska och sociala uppgifter. Du kommer att få möjlighet att lära känna henne och anpassa ditt stöd efter hennes unika behov och önskemål. Vi söker någon som är flexibel och beredd att arbeta varierande scheman, inklusive förmiddagar, eftermiddagar och eventuellt helger. Tillsammans med oss på AssistansExperten kommer du att få chansen att utvecklas och växa i din roll som personlig assistent.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande och anpassade efter kundens behov. Du kommer att:
Stötta kunden i dagliga aktiviteter som personlig hygien, påklädning och måltidsförberedelser.
Hjälpa till med transport och följa med på aktiviteter utanför hemmet, som att träffa vänner och delta i fritidsaktiviteter.
Ge medicinsk hjälp vid behov, inklusive att hantera kundens epilepsi med kunskap och omsorg.
Skapa en trygg och positiv miljö som uppmuntrar till delaktighet och självständighet.
Vi tror att ett nära samarbete med kunden är avgörande för att leverera högkvalitativ assistans och för att skapa en meningsfull relation.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i denna roll krävs följande kvalifikationer:
Du måste vara hästvan, då kunden har ett stort intresse för hästar och aktiviteter relaterade till detta.
Erfarenhet av att arbeta med personer med epilepsi är ett krav, för att säkerställa att rätt stöd kan ges vid behov.
Du bör inte vara pälsdjursallergiker
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom personlig assistans eller liknande vårdroller, men det är inte ett krav.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är empatisk, tålmodig och har en positiv attityd. Du bör vara en person som trivs med att arbeta nära andra och har en genuin vilja att göra skillnad i någons liv. Det är viktigt att du är flexibel och kan anpassa dig efter kundens behov och önskemål. En god kommunikationsförmåga och förmågan att samarbeta med både kunden och andra medarbetare är avgörande för att skapa en bra arbetsmiljö. Om du är kreativ och kan hitta på roliga aktiviteter som engagerar kunden, kommer du att passa perfekt i vårt team.
Ansökningsprocess
Är du intresserad av att bli en del av vårt team och göra skillnad i en ung kvinnas liv? Vi ser fram emot att ta emot din ansökan! Skicka in ditt CV och ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du är rätt person för denna roll. Vi kommer att intervjua kandidater löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor kring tjänsten eller ansökningsprocessen.
Kontaktinformation
För mer information om tjänsten, vänligen kontakta oss på AssistansExperten. Du kan nå oss via e-post på linda@assistansexperten.se
. Vi ser fram emot att höra från dig och att tillsammans skapa en trygg och meningsfull assistans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AssistansExperten i Norden AB
(org.nr 559216-1144)
Stenbackevägen 6 (visa karta
)
702 25 ÖREBRO Arbetsplats
AssistansExperten Kontakt
Rekryterare
Linda Engberg linda@assistansexperten.se 0720927202 Jobbnummer
9983581