3 Systemutvecklare Fullstack .NET - Nivå Expert (uppdrag i offentlig sek...

Zetterholm & Partners AB / Datajobb / Stockholm
2025-11-17


Om uppdraget Vi söker nu tre erfarna Systemutvecklare Fullstack .NET till ett större digitaliseringsinitiativ inom offentlig sektor. Du blir en nyckelperson i ett nytt agilt team som arbetar med att modernisera informationsflöden och ärendehantering i en samhällsviktig verksamhet. Uppdraget är heltid, start 12 januari 2026, med möjlighet till förlängning till och med 31 december 2028. Delvis distansarbete är möjligt.
Arbetsuppgifter Som systemutvecklare blir du en central del av organisationens fortsatta digitala transformation. Du kommer bland annat att:

Utveckla moderna lösningar i .NET/C#


Arbeta fullstack med både backend och gränssnitt (HTML, CSS, Bootstrap)


Skriva enhetstester och bidra till god kodkvalitet


Samarbeta nära verksamheten för att omvandla behov till funktionella lösningar


Delta i ett agilt team (SCRUM, 3-veckorssprintar)


Vara delaktig i förvaltning, vidareutveckling och teamets serviceveckor


Du använder uppdragsgivarens utrustning.
Vem söker vi? Vi söker dig som är trygg i expertrollen och trivs i en miljö där samarbete, kommunikation och problemlösning är centrala delar av jobbet. Uppdraget kräver svenska i tal och skrift.
Krav (måste uppfyllas) God kunskap inom .NET och C# Erfarenhet av frontendutveckling (HTML, CSS, Bootstrap) Kunskap om databaser, SQL och SQL Server Erfarenhet av att skriva enhetstester Erfarenhet av agilt arbete i team CV på svenska (Word-format)
Meriterande * Erfarenhet av MS Azure DevOps * Kunskap i Blazor * Erfarenhet av design och/eller designsystem

Publiceringsdatum
2025-11-17

Dina personliga egenskaper

Lagspelare med positiv energi


God kommunikativ förmåga


Analytisk och strukturerad problemlösare



Övrig information

Bakgrundskontroll kan förekomma


Uppdraget kräver konsult- och ansvarsförsäkring


Uppdragsavtal tecknas direkt med det bolag där konsulten är anställd


Omfattning: 100 % Plats: Stockholm (delvis på distans) Period: 2026-01-12 - 2027-06-30 (option till 2028-12-31) Sista dag att ansöka är 20 november 2025

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zetterholm & Partners AB (org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com

Kontakt
Viktor Zetterholm
viktor@zetterholmpartners.se
072 25 25 828

Jobbnummer
9607582

