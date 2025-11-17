3 Systemutvecklare Fullstack .NET - Nivå Expert (uppdrag i offentlig sek...
Zetterholm & Partners AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-11-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Zetterholm & Partners AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Om uppdraget Vi söker nu tre erfarna Systemutvecklare Fullstack .NET till ett större digitaliseringsinitiativ inom offentlig sektor. Du blir en nyckelperson i ett nytt agilt team som arbetar med att modernisera informationsflöden och ärendehantering i en samhällsviktig verksamhet. Uppdraget är heltid, start 12 januari 2026, med möjlighet till förlängning till och med 31 december 2028. Delvis distansarbete är möjligt.
Arbetsuppgifter Som systemutvecklare blir du en central del av organisationens fortsatta digitala transformation. Du kommer bland annat att:
Utveckla moderna lösningar i .NET/C#
Arbeta fullstack med både backend och gränssnitt (HTML, CSS, Bootstrap)
Skriva enhetstester och bidra till god kodkvalitet
Samarbeta nära verksamheten för att omvandla behov till funktionella lösningar
Delta i ett agilt team (SCRUM, 3-veckorssprintar)
Vara delaktig i förvaltning, vidareutveckling och teamets serviceveckor
Du använder uppdragsgivarens utrustning.
Vem söker vi? Vi söker dig som är trygg i expertrollen och trivs i en miljö där samarbete, kommunikation och problemlösning är centrala delar av jobbet. Uppdraget kräver svenska i tal och skrift.
Krav (måste uppfyllas) God kunskap inom .NET och C# Erfarenhet av frontendutveckling (HTML, CSS, Bootstrap) Kunskap om databaser, SQL och SQL Server Erfarenhet av att skriva enhetstester Erfarenhet av agilt arbete i team CV på svenska (Word-format)
Meriterande * Erfarenhet av MS Azure DevOps * Kunskap i Blazor * Erfarenhet av design och/eller designsystemPubliceringsdatum2025-11-17Dina personliga egenskaper
Lagspelare med positiv energi
God kommunikativ förmåga
Analytisk och strukturerad problemlösare Övrig information
Bakgrundskontroll kan förekomma
Uppdraget kräver konsult- och ansvarsförsäkring
Uppdragsavtal tecknas direkt med det bolag där konsulten är anställd
Omfattning: 100 % Plats: Stockholm (delvis på distans) Period: 2026-01-12 - 2027-06-30 (option till 2028-12-31) Sista dag att ansöka är 20 november 2025 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zetterholm & Partners AB
(org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com Kontakt
Viktor Zetterholm viktor@zetterholmpartners.se 072 25 25 828 Jobbnummer
9607582