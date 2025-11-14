3 rivare till projekt i Stockholm
NKR Demolition Sweden AB är ett väletablerat företag som specialiserar sig på entreprenader inom rivning, sprängning, krossning, asbestsanering och röjning av byggnader, fabriker och tomter. Vi är ett privatägt företag med starka rötter i Sverige och har en lång av kvalitetsarbete. För mer information, besök gärna vår hemsida www.nkr-rivning.se.
Vi har kontinuerligt stora projekt på gång och ser en stark tillväxt framöver, därför söker vi erfarna Rivare till vårt team.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta under projektledning på ett av våra rivningsprojekt i Stockholm. Som rivare hos oss är du ambitiös, seriös och trivs med att ta och följa instruktioner. Du har god social kompetens och strävar efter att leverera högkvalitativ service. Arbetet sker vardagar dagtid, med 1 timmes lunchrast, 8 timmars arbetsdagar och 40 timmar per vecka.Kvalifikationer
Vi söker dig som
Har erfarenhet av lättrivning
Besitter erfarenhet av de vanligaste rivningsverktygen
Kan arbeta självständigt med ansvar
Talar och skriver flytande svenska
Är motiverad och har stark arbetsvilja
Har god fysik, då arbetet är fysiskt krävande
Det krävs att du inte har några registrerade brott i brottsregistret
Vi erbjuder
Ett utmanande och självständigt arbete i ett gott arbetsklimat.
Möjlighet att utvecklas inom en modern entreprenörsverksamhet.
En arbetsmiljö där kvalitet, säkerhet och miljö är i fokus.
Tjänsten tillsätts omgående, så skicka in din ansökan redan idag. Ansökan samt eventuella frågor hänvisas till:
Anna Wendel
HSE-koordinater
Mobil 073-024 90 77, anna@nkr-ab.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Anna@nkr-ab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rivare till Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nkr Demolition Sweden AB
(org.nr 556773-7092) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9605301