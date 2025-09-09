3 PTP-psykologer till PTP-programmet Region Sörmland
Eskilstuna, Nyköping och SträngnäsPubliceringsdatum2025-09-09Om företaget
Sedan 2016 har Region Sörmland ett uppskattat PTP-program. Du har din huvudplacering och handledare inom en verksamhet och får inblick och kunskap om andra verksamheter genom studiebesök och verksamhetspresentationer. Du deltar tillsammans med andra PTP-psykologer vid introduktionsdag och därefter regelbundna seminarier och föreläsningar samt i en utredningsutbildning. Studierektor ansvarar för upplägg och fortlöpande utvärdering av PTP-programmet och finns tillgänglig för diskussioner, råd och stöd.
Region Sörmlands tre huvudorter är Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm, med mottagningar även på mindre orter. PTP-platser kommer den här rekryteringsomgången att erbjudas i Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping. Dessa orter ligger inom ca 1 timmes pendlingsavstånd från Stockholm. Utbildningsdagar för PTP-programmet förläggs till olika orter och du behöver vara beredd på att kunna resa till annan ort än din arbetsort för dessa dagar.
Habiliteringsmottagningen, inriktning ungdom, Eskilstuna:
Habiliteringsverksamhetens huvuduppdrag är att genom utvecklande, stödjande och kompenserande insatser främja aktivitet och delaktighet hos personer med livslånga funktionsnedsättningar. Habiliteringsmottagningen i Eskilstuna är organiserad i tre team utifrån ålder (barn, ungdom, vuxen). Som PTP-psykolog kommer du att tillhöra teamet ungdom, men det finns även möjlighet att auskultera och utföra arbetsuppgifter i våra andra team. På mottagningen arbetar totalt 6 psykologer.
Psykologens uppdrag i habiliteringen innefattar bedömningar och utredningar, utbildning, konsultation och anpassad psykologisk behandling. Vårt utredningsuppdrag omfattar frågeställning autism, intellektuell funktionsnedsättning och/eller ADHD. Arbetsuppgifter inkluderar olika former av bedömning och utredning samt insatser i form av bland annat psykoedukation, rådgivande och stödjande samtal med patient och nätverk, gruppinsatser som diagnoskurs och föräldragrupp, konsultation och samverkan med olika verksamheter/vårdgrannar. Vi garanterar också att du som PTP får möjlighet att praktisera psykologisk behandling enligt din utbildningsinriktning.
Psykiatrisk mottagning, Strängnäs:
Psykiatriska mottagningen Strängnäs är en specialistmottagning inom vuxenpsyiatrisk öppenvård som tillhör psykiatriska kliniken Mälarsjukhuset. Här arbetar läkare, psykologer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, skötare, kurator och medicinska sekreterare, tillsammans är vi ca 30 anställda. Mottagningen har ett brett utbud av behandlingar för många psykiatriska diagnosgrupper och erbjuder också psykiatriska utredningar. Som PTP-psykolog arbetar du under handledning med neuropsykiatriska utredningar och andra fördjupade utredningar, bedömningar och olika typer av psykologisk behandling, både individuellt och i grupp. Som övrigt psykologarbete kommer du i samråd med din handledare och enhetens chef vara delaktigt i att formulera dess fokus och innehåll.
Vårdcentralen Ekensberg, Nyköping:
Vårt psykosociala team består av 2 psykologer och 2 psykoterapeuter. Nära samverkan finns med andra yrkeskategorier på vårdcentralen. Hos oss arbetar du med personer som har lindrig till medelsvår psykisk ohälsa. Efter initial bedömning arbetar du sedan med psykologisk rådgivning och behandling, både individuellt och i grupp. Du har även möjlighet att arbeta med internetbaserad KBT och digitala besök. Arbetsuppgifter
Tjänstgöringen på ovanstående arbetsplatser innebär arbete i tvärprofessionella verksamheter där du som psykolog har en central roll. Utöver ovanstående uppgifter kan även följande moment ingå i tjänstgöringen:
• Konsultativt arbete och i vissa verksamheter handledning till personalgrupper.
• Verksamhets- och metodutvecklingsarbete.
• Stöd, råd och kunskapsförmedling.
• Samverkan med både externa och interna aktörer.
Din kompetens
Vi söker dig som har psykologexamen eller får det under höstterminen 2025. Du ska vara nyfiken på ny kunskap, vilja arbeta aktivt med att utveckla dina yrkeskunskaper och med att utvecklas i din yrkesroll. Meriterande är att du har erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg.
Du ska ha förmåga att arbeta självständigt. Då teamarbete utgör en viktig del i samtliga verksamheter ska du även vilja och ha förmåga att arbeta tillsammans med andra. Du bör ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Kunskap i flera språk är av värde. Vi välkomnar sökanden från olika kulturer och bakgrund. Inom vissa verksamheter krävs B-körkort.
Vi ser gärna att du är intresserad av att i framtiden arbeta inom Region Sörmland och att du har anknytning till närområdet. Regionens STP-studierektor finns som stöd om du har tankar kring specialisering framöver. Denna rekrytering följer regionens kompetensmodell för rekrytering. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning, ett år på heltid. Tillträde 2026-02-01 , eller enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Studierektor för PTP-programmet Katarina Georgsson, 072-146 12 49.
HR-specialist Lisa Bohm, 072-146 54 18.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Region Sörmland!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-10-02.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
