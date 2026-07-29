2nd line supporttekniker - se hit!
Eccera Professionals AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-07-29
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eller i hela Sverige
Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik – från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.
För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner – alltid med människan i centrum.
För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.
Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.
Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Eccera söker nu erfarna supporttekniker inom 2nd line till flera av våra kunder i Stockholmsområdet. Är du redo att ta nästa steg i din karriär och arbeta i en mer avancerad supportroll där du får utveckla din tekniska kompetens? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
I rollen som 2nd line supporttekniker arbetar du med mer avancerad felsökning och problemlösning i nära samarbete med både användare och IT-organisationen. Du tar emot ärenden som eskalerats från 1st line och säkerställer att de löses effektivt och med hög kvalitet.
Arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
Felsökning och hantering av mer komplexa IT-ärenden inom hårdvara, mjukvara och nätverk
Arbete i ärendehanteringssystem enligt etablerade processer (t.ex. ITIL)
Administration i Active Directory (konton, behörigheter, grupper)
Hantering och felsökning i Microsoft 365 och Azure miljöer
Stöd inom klienthantering, exempelvis via Intune
Nätverksrelaterad felsökning
Samverkan med 3rd line och andra tekniska teamProfil
Vi söker dig som trivs i en roll med stort eget ansvar och som motiveras av att lösa mer avancerade tekniska problem. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och van att prioritera mellan olika ärenden.
Som person är du:
Serviceinriktad och lösningsfokuserad
Strukturerad och noggrann
Kommunikativ och pedagogisk i din kontakt med användare
Självständig men också en lagspelareKvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta i en 2nd line supportfunktion
God erfarenhet av felsökning inom IT miljöer
Erfarenhet av Active Directory
Kunskap inom Microsoft Azure samt Intune
Erfarenhet av nätverksfelsökning
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Förståelse för ITIL-processer (ITIL Foundation är meriterande)
Erfarenhet av att dokumentera arbetssätt och skapa kunskapsartiklar
Meriterande
Erfarenhet av Microsoft 365-miljöer
Erfarenhet av SCCM eller liknande verktyg
Erfarenhet av scripting eller automation
Certifieringar inom Microsoft eller ITIL
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
113 59 STOCKHOLM Kontakt
Talent Acquisition Recruiter
Emelie Flood Emelie.Flood@eccera.com +46734159378 Jobbnummer
10015377