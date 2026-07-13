2nd level Product Specialist Finsk/Svensktalande
Canon Svenska Aktiebolag / Supportteknikerjobb / Mölndal Visa alla supportteknikerjobb i Mölndal
2026-07-13
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Canon Svenska Aktiebolag i Mölndal
Nu söker vi på Canon Svenska dig som vill bli en del av vårt Professional Service Center (PSC) i Mölndal. I den här rollen kliver du in som svensk & finsktalade 2nd level Product Specialist och blir en viktig del av vår supportorganisation.
PSC ansvarar för all service och support av Canons professionella fotoprodukter, konsumentprodukter och företagsprodukter för den nordiska och baltiska marknaden. Här erbjuds du en bred roll där teknisk kundsupport kombineras med kvalitetssäkring och coachning av dina kollegor!
Som vår nya kollega ger du teknisk support i världsklass till främst privatkunder (B2C) men även företagskunder (B2B), samtidigt är du delaktig i att ta fram utbildningsmaterial och coacha övriga kollegor inom PSC.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Hantera inkommande supportärenden, svara på frågor inför produktköp och marknadskampanjer, samt driva och följa upp kundreklamationer.
Se till att olösta frågor och ärenden eskaleras vidare enligt gällande rutiner.
Skapa och genomföra utbildningar för Level 1 Helpdesk (vilket kan inkludera resor) samt erbjuda löpande coaching och mentorskap till dina PSC-kollegor.
Kvalitetssäkra information som ges till våra kunder samt aktivt arbete för att nå både avdelningens SLA-mål och dina individuella mål.
Vem är du?
Vi söker en lagspelare med ett starkt servicefokus och som bidrar till hög kundnöjdhet genom ett lyhört, empatiskt och professionellt bemötande. Du uppvisar alltid en positiv och professionell kommunikation i både tal och skrift, oavsett om du pratar med en extern kund eller en kollega.
Krav för tjänsten:
Flytande kunskaper i Finska och Svenska, både i tal och skrift. (Kunskaper i övriga nordiska språk är meriterande men inget krav).
Goda kunskaper i Engelska, både i tal och skrift.
Ett starkt tekniskt intresse.
Kunskap och/eller erfarenhet inom nätverk.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av kund och servicessupport.
Erfarenhet av att arbeta i ett ärendehanteringssystem.
Övrigt:
Arbetstider: Måndag – Fredag, kl. 08:00 – 16:30.
Placering: Arbetet sker på plats i vårt Professional Service Center (PSC) i Mölndal, på Krokslätts Fabriker 16.
Vi ser fram emot att höra från dig. Varmt välkommen med din ansökan!
I över 70 år har Canon levererat den senaste bildtekniken till deras kunder över hela världen.
Canon grundades 1937 och har växt till ett globalt företag som verkar inom olika marknader. En ändlös ström av idéer och innovationer har gjort att Canon kunnat bibehålla en tät position i branschen. Genom att välja våra produkter satsar företag och konsumenter på pålitlig, snygg och avancerad teknik.
"Leva och arbeta tillsammans för allas bästa" – en princip som ligger till grund för Canons värderingar och ger form åt det moraliska ansvaret att vara en god företagsmedborgare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Canon Svenska Aktiebolag
(org.nr 556072-2224)
Krokslätts Fabriker 14 (visa karta
)
431 37 MÖLNDAL Jobbnummer
10001695