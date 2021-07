2D Artist for remote work at indie-studio - Frojo Apps AB - Grafiska jobb i Uppsala

Frojo Apps AB / Grafiska jobb / Uppsala2021-07-05Vill du vara med och utveckla ett av världens största tamagotchi-spel till android?Är svaret ja så är du mer än välkommen att söka jobb hos Frojo Apps!2021-07-05Frojo Apps är en liten studio bestående av tre utvecklare och en grafiker. Företaget etablerades 2013 och slog tidigt igenom med den lila figuren Moy. Idag har våra appar totalt 300+ miljoner nedladdningar och får ca 5 miljoner nedladdningar per månad.Om apparnaFokuset i apparna har alltid varit att få in så mycket roliga och varierande mini-spel som möjligt. Våra appar är främst utvecklade för barn och innehåller inget språk så de är därför tänkta att vara så intuitiva och universella som bara möjligt. Den senaste appen, Moy 7, har just nu 95 mini-spel. Många är väldigt simpla, medan andra är betydligt mer omfattande, tex har vi utvecklat våra egna versioner av farm day, super mario world, terraria, hill climb racing, fun run, bomberman, tower defense och mycket mycket mer. Det finns även lite mer "lärorika/kreativa" spel i appen som tex: färgläggning av teckningar, fritt ritande, fritt lekande med klossar och diverse pussel-spel som simon says, color mixing och unblock.Länk till Moy 7: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frojo.moy7 Framtidsplaner för MoySkapa en AR app med Moy i Unity som främjar vandring/utforskande utomhus.Utveckla fler omfattande mini-spel samt utöka existerandeFokusera mer på kunskapsfrämjande mini-spel, tex planerar vi ett observatorium där ungarna får lära sig om solsystemet och ett matematikspel med enklare huvudräkning.Skapa mer pusselspel och kreativa spel som ger barnen möjlighet att öva på logiskt tänkande och få ge utspel för sin fantasiVem söker vi?Vi är på jakt efter någon som är duktig på att rita med vektor grafik (Illustrator/Inkscape) och animera (Spine2D) i 2D. Du ska även kunna rita med liknande stil som våra existerande appar, desto sötare/roligare figurer och miljöer desto bättre.Dina arbetstider är helt upp till dig, så det här är inget 8-17 jobb utan du behöver ta eget ansvar och får helt enkelt jobba när du tycker att du jobbar bäst. Antalet timmar bryr jag mig inte heller om, utan det är vad du levererar som är det viktiga i mina ögon.Då vi är ett väldigt litet team och troligtvis kommer förbli det (så tillsvidare att inte Moy exploderar i populäritet) så är det till stor fördel om du är en ödmjuk och ambitiös lagspelare. Det är även bra om du är flexibel och öppen för all sorts spelutveckling då jag även sitter med lite UE4 projekt då och då.Vart sker arbetet?Utvecklingen är tänkt att ske på distans där kommunikation främst sker över discord. Skulle du bo i Uppsala så finns möjlighet att sitta hemma hos mig då och då.Om det skulle vara något du undrar över så är det bara att mejla!Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.Sista dag att ansöka är 2021-09-04Frojo Apps ABMalma Ringväg 3075645 Uppsala5848313