2025-10-07
GöteborgsOperan är en modern kulturinstitution för opera, dans, musikal och orkestermusik och har berört över sju miljoner besökare sedan invigningen 1994. Bolagets vision är att vara ett av norra Europas ledande operahus. Verksamheten kännetecknas av professionalism, engagemang och nyskapande. GöteborgsOperan AB är ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen och är en viktig aktör i regionens utveckling. GöteborgsOperan är en mångkulturell arbetsplats som strävar efter en jämn könsfördelning.
2:a Alt till GöteborgsOperans Kör
GöteborgsOperans Kör består av 42 sångare och är en av Sveriges tre professionella operakörer.
Kören medverkar i de flesta av Stora scenens operaproduktioner, i konserter, mindre ensembler och även i musikaler. Ibland gör sångarna i kören även mindre solistroller. I körarbetet läggs stor vikt vid det sceniska uttrycket.
GöteborgsOperans Kör söker en 2:a-Alt till en tillsvidareanställning med inledande provår från juli 2026. Eventuellt kan tidigare produktionsanställning bli aktuell.
För att bli aktuell till tjänsten krävs det en avslutad universitets-/högskoleutbildning vid operahögskola, musikhögskola eller annan likvärdig utbildning. Våra arbetsspråk är svenska och engelska. Professionell scenisk erfarenhet är meriterande.
Provsjungning kommer att äga rum, i två omgångar, under måndag 8 december 2025 mellan kl. 10.00-18.00. Inbjudna kandidater till provsjungningen kommer få information kring rekryteringsprocessen senast den 25 november 2025. Provsjungningsdagen är uppdelad i två omgångar där en urvalsprocess sker under dagen. De som då går vidare till eftermiddagen får mer information för upplägget efter att första omgången är klar.
Till provsjungningen ska ni förbereda:
Omgång 1:
En av följande obligatoriska ariorna, framförs utantill:
1. Erda: "Weiche, Wotan, weiche"
2. Ulrica: "Re dell 'abisso, affrettati"
• Ensembleprov 1-2 körstycken. Framförs med piano. Noter bifogas med personlig kallelse.
Omgång 2:
• Den andra av de obligatoriska ariorna, framförs utantill.
• En egenvald aria, framförs utantill.
• Ensembleprov 1-2 körstycken. Framförs med piano tillsammans med sångare ur Operakören. Noter bifogas med personlig kallelse.
• Eventuellt ett kortare avista/gehörsprov med instruktion från Kormästaren. (Lämnas ut i samband med meddelande om uttagning till omgång 2 under provsjungningsdagen).
• Regi- och/eller koreografiuppgifter under ledning av Operans biträdande regissörer.
Ansökan ska vara GöteborgsOperan tillhanda senast den 18 november 2025.
Observera att vi endast tar emot ansökan via rekryteringssystemet MyNetwork/Varbi.
Sök tjänsten på www.opera.se/jobb
GöteborgsOperan eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför vår verksamhet.
