251451 Kvinna på Södermalm söker personlig assistent dagtid
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-11-11
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige. Vi söker nu en personlig assistent för en deltidstjänst.
För att passa extra bra för detta uppdrag är det bra om du uppfyller följande kriterier:
• Trygg, lyhörd och empatisk
• Erfarenhet av AKK och lågaffektivt bemötande
• Erfarenhet av arbete med utåtagerande personer
• God förmåga att samarbeta, då det förekommer dubbelassistans
Vår kund - som är i 30-årsåldern, bor på Södermalm i egen lägenhet och spenderar dagtid vardagar på daglig verksamhet tillsammans med assistent.
Hon har ett stort behov av hjälp vid all kommunikation med andra människor. Arbetet innebär varienderande arbetstider som förutom dagtid på DV, innehåller kvällar och helger - där du arbetar tillsammans med en kollega vid dubbelassistans. Väntetid på natten.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
