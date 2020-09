25-årig man med litteratur-, film- och fotbollsintresse söker as - Ramp Personlig Assistans AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm

Ramp Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm2020-09-01OM MIG (JOBBET)Jag är en 25-årig man, bor på Söder med min familj. Jag har en CP-skada som gör att jag behöver hjälp med i stort sett allt i min vardag. Använder rullstol och en del andra hjälpmedel.Frånsett det är jag en tung AIK:are, (det funkar med Bajen el DIF-assistenter, har flera sen tidigare), och ser alla hemmamatcher och en hel del annan fotboll också. Musik, film och litteratur är andra intressen. Går regelbundet konserter, (inte just nu av begripliga skäl). Kort sagt kan det vara en fördel om du också gillar fotboll och musik, men inget krav. Skriv gärna och berätta vad du har för intressen.Tjänsten är satt till 80-95%, eftersom schemat ses över just nu. Det är ok att ha egna önskemål.OM DIGJag ser gärna att du är en man - i någorlunda matchande ålder. Du bör ha en hygglig fysik, inget muskelberg, men en del lyft förekommer. Hjälpmedel finns och ganska ofta kommer du jobba dubbelt med annan assistent.Viktigast är dock att du förstår att ditt jobb inte är något vårdyrke. Är jag sjuk går jag till doktorn som alla andra Och tro mig - jag behöver inga fler doktorer eller annan vårdpersonal.Nej, ditt jobb är i första hand ett intellektuellt arbete. Att du lär dig förstå min kommunikation, vad jag vill, och lika viktigt - inte vill. Att du har förmågan att förstå/sätta dig in i min situation, min vilja, mina livsval - i grunden en god människokännedom eller socialt patos - utan att "tycka synd om". Det går fetbort.Det mesta kommer du lära dig successivt. Men det kommer ta lite tid. Grundinställningen bör du ha med dig från början. Vad den består av - får du gärna fundera på och berätta om i din ansökan.OM FÖRETAGETRamp Personlig Assistans är en idéburen assistansanordnare med en tydlig radikal profil bortom vård och vinstmaximering. Vi ha ett långsiktigt perspektiv på vår verksamhet där pengarna inte är ett mål - utan ett medel för att skapa en personlig assistans av god kvalitet och goda arbetsvillkor. Ramp är en IfA-godkänd verksamhet, ledamot i KFOs branschkommitté för personlig assistans och följer kollektivavtal Kommunal-KFO.Välkommen med din ansökan./M.2020-09-01Sista dag att ansöka är 2020-09-13Ramp Personlig Assistans ABTantogatan 3111842 Stockholm5341808