24 årig kille söker assistenter på 75 %
AssistansExperten i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Västerås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Västerås
2026-07-20
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Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna samt de mest stoltaste medarbetarna i branschen. Visionen för AssistansExperten är att vara den självklara utföraren av personlig assistans för kunder, anhöriga, medarbetare och beställare med höga kvalitetskrav. Vi är en trygg personlig assistansanordnare som lägger stort hjärta i det vi gör. Vi har den nära kontakten från ett litet bolag och den stora kunskapen från ett stort bolag. Hos oss är du inte en i mängden utan en viktig kugge i vårt dagliga arbete. Vi är måna om vår personal som är ryggraden i vår verksamhet, hos oss får du möjligheterna. att utvecklas i din roll. AssistansExperten ́s värdegrund bygger på kompetens, engagemang och värme. Genom hög kompetens säkerställs att varje insats håller hög kvalitet och anpassas efter individens behov. Med genuint engagemang arbetar vi nära våra kunder för att skapa trygghet och delaktighet. Vår värme genomsyrar allt vi gör- vi bemöter varje person med respekt, omtanke och ett stort hjärta. Tillsammans skapar dessa värden en grund för en trygg och meningsfull assistans.
Vill du ha ett arbete där du gör skillnad varje dag? Då har jag kanske ett arbete till dig!
Jag söker 2st personliga assistenter som kan vara med och sätta guldkant på min vardag.
Jag är en kille på 24 år som efter en olycka är förlamad och sitter i rullstol, bor i villa i Västerås.
Jag söker dig som har ett genuint intresse av att hjälpa andra människor, är aktiv, positiv, noggrann och självgående personlig assistent som klara av de omställningar som behövs för att hemma hos mig.
I din roll som personlig assistent till mig kommer du i huvudsakligen att hjälpa mig med personlig hygien, så du behöver vara bekväm med att utföra vissa omvårdnadsuppgifter. Vardagssysslor som matlagning och övriga hushållssysslor. Vara mig behjälplig när jag skall på olika aktiviteter ute i vårt samhälle. Jag behöver ha din hjälp i allt i mitt dagliga leverne.
Jag har innan jag skadat mig levt ett aktivt liv och vill kunna få fortsätta med dem. Mitt största intresse har alltid varit motocross och har innan olyckan tävlat och lagt ner många timmar på min fritid på motocross. Så min dröm är att kunna återuppta det intresse, så det är toppen om du tycker om att meka med motorer. Skulle beskriva mig själv som en glad och positiv kille med mycket energi, som lever ett aktivt liv med mycket nya idéer och intressen. Gillar att bland annat träna, spela datorspel, fixa med bilen och fixa i hemmet.
Jag sitter i rullstol och behöver hjälp med bland annat personlig omvårdnad, förflyttningar och allmänt finnas där när jag behöver hjälp.
Meriterande om du jobbat inom personlig assistans sedan tidigare, men viktigast är att vi trivs med varandra. Därför väger personkemin tyngre.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Dag, kvälls-och nattjänstgöring. På natten är jag beviljad väntetid, vilket innebär att du ska finnas i min närhet och hjälpa mig när behov uppstår. Tjänsten är på ca 75 %
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående
Jag ser det som meriterande om du har vårderfarenhet
För denna tjänst krävs det att du har:
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har B-körkort för manuell växellåda, detta är ett krav!
Tål pälsdjur
Glad och har positiv inställning
Engagerad och är på att göra saker
Ansvarstagande och kan ta egna initiativ
Har hög arbetsmoral
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AssistansExperten i Norden AB
(org.nr 559216-1144)
722 44 VÄSTMANLAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AssistansExperten Kontakt
Rekryterare
Caroline Nogelius caroline@assistansexperten.se 0720927201 Jobbnummer
10007831