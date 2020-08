202155 Glad kille söker assistent i Täby - NÄRA AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Täby

NÄRA AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Täby2020-08-24Vi söker dig, tjej eller kille, som vill arbeta med oss som del i en grupp av assistenter. Vi är personliga assistenter åt en glad kille i Täby, och stöttar och tolkar honom under alla aktiviteter i och utanför hemmet. Ibland är det disco eller bussutflykter eller hemma hos familjen. Vi lär varandra och får utbildning inom PECS, kommunikation och det som behövs.Vi har ett tvåveckors rullande schema och söker en assistent som är villig att ta sig an detta uppdrag. Det rör sig om i genomsnitt 12,5 timmar i veckan. Vi söker dig som kan jobba följande dagar:Jämnaveckor:Måndag 16-21Ojämnaveckor:Måndagar 16-21Torsdag 14-21Lördag 10-18Du behöver ha viljan och tålamod för att lära dig kommunicera med kunden. Vi söker dig som är positiv och har ett humör som smittar av sig! Vi ser gärna att du är en aktiv person som tycker om att hitta på saker och som kan vara drivande i det. Du behöver tycka om att jobba med människor och vara ansvarsfull samt lyhörd för brukarens behov. Det är viktigt att du är trygg i dig själv och delar NÄRA:s värderingar (öppenhet, långsiktighet och engagemang).Stämmer det här in på dig är du välkommen med din ansökan!2020-08-24Sista dag att ansöka är 2020-09-23Nära AB5330158