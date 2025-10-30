20-åriga Matilda söker efter personlig assistent i Kullavik!
2025-10-30
Om Ågrenska
Ågrenska är en unik, utvecklande mötesplats och ett nationellt kompetenscentrum. Vi bedriver olika verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras anhöriga samt professionella. Ågrenska ägs av Ågrenska Stiftelsen som är en icke vinstdrivande organisation. Som assistent på Ågrenska omfattas du av kollektivavtal, har rätt till ersättning för friskvård och får kontinuerlig utbildning i din roll som personlig assistent. Läs mer på www.agrenska.se
Vem ska du jobba med?
Matilda är en pigg, glad och social 20-årig tjej som bor i Kullavik. Till Matilda söker vi nu efter dig som kan jobba som personlig assistent ca 3 pass i veckan. Denna tjänst kan med fördel passa dig som vill ha ett extrajobb att kombinera med studier eller annat arbete. Matilda arbetar på daglig verksamhet i Kungsbacka måndag till fredag, vilket innebär att arbetspassen främst är förlagda till eftermiddagar och helger, men även tidiga mornar och kvällar kan förekomma. På ett eftermiddagspass möter du upp Matilda för att följa med henne i taxin hem för att fortsätta arbetet i hemmet. På vardagseftermiddagarna gillar Matilda att koppla av hemma i Kullavik, fika, lyssna på musik och leka. På helgerna gillar Matilda att gå på gympa, eller åka på utflykter till exempelvis Sjöfartsmuseet eller Universeum, Frölunda torg eller hoppa loss på JumpYard. Matilda är en charmig tjej som har intresse för musik, mobiltelefoner och språk. Hon tycker även om att bada, Star Wars och djur. Matilda har en sällsynt diagnos som heter Cri du chat som i hennes fall innebär en intellektuell funktionsnedsättning och som medför särskilda behov av stöd i vardagen och aktiviteter. Läs gärna mer på föreningens hemsida: http://www.criduchat.com/
Omfattning av tjänst
Schemat planeras tillsammans, så en viss flexibilitet kan finnas gällande tider och veckodagar. Matilda bor varannan vecka hos sina föräldrar. Arbetspassen är främst förlagda mellan 15:00-18:00 måndag-onsdag samt ett pass under helgen på 3-4 timmar långt.
Vem är du som söker?
Det är viktigt att du som söker är en ansvarsfull och trygg person. Vi vill att du är en engagerad, positiv och påhittig person som kan uppmuntra och stötta i aktiviteter.
Du behöver också vara lyhörd och självständig för att kunna ta egna initiativ. Det är meriterande om du har erfarenhet av funktionsvariationer.
Arbetsuppgifterna omfattar all hjälp Matilda behöver i sin vardag såsom hjälp vid måltider, hygien, toalettbesök, lek och umgänge.
Eftersom arbetspassen är korta så ser vi en fördel med att du har annan sysselsättning i form av studier eller att du önskar kombinera detta jobb med annat arbete. Vi önskar att du ser långsiktigt på denna tjänst.
Det är en fördel om du bor i Kungsbacka eller i närområdet kring Kullavik. Körkort och tillgång till egen bil är också en fördel men inget krav.
På grund av integritetsnära arbetsuppgifter sökes enbart kvinnliga assistenter till denna tjänst.
Vi kräver även att du uppvisar utdrag från belastningsregistret. Ansök om detta redan nu via nedan länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ågrenska AB (svb)
(org.nr 556436-2217), https://www.agrenska.se Arbetsplats
Ågrenska Kontakt
Camilla Kempe camilla.kempe@agrenska.se Jobbnummer
9580960