20 årig aktiv tjej söker assistent TÄBY
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-14
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Hej!
Jag är en 20-årig aktiv tjej som letar efter fler personliga assistenter. Jag har många intressen, däribland musik och skriva poesi eller titta på serier. Jag älskar att ha kul och söker efter en assistent kan hjälpa mig med min vardag!
Jag har en muskelsjukdom, vi söker en fysiskt stark person då det kan förekomma lyft vissa få situationer. Vi vill ha någon som har förståelse för att jag behöver ha assistans med det mesta i min vardag, såsom hygien, vardagsrutiner och allt däremellan.
Du som söker ska vara en kvinna i åldern 22-31, talar och skriver svenska obehindrat, har nära till skratt samt är öppen för att hitta på saker så vi tillsammans kan ha roliga och meningsfulla dagar!
Om du som läser detta tycker att allt stämmer in på dig, tveka inte att skicka in din ansökan idag! Intervjuer sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsen löper ut.
Arbetstid: alla vardagar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877)
. (visa karta
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136 50 STOCKHOLM Jobbnummer
10002752