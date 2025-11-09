2-skift Montör till Norra Stockholm!
2025-11-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Har du rätt driv, engagemang och vilja att utvecklas? Då kan du komma långt hos oss, även om du inte har tidigare erfarenhet som montör. På WeStaff tror vi att med rätt inställning kan du snabbt växa in i rollen och bli en viktig del av vårt team!
Om tjänstenVi söker nu en montör till vår kund norr om Stockholm. Företaget arbetar med avancerade instrument inom elektronik och finmekanik, och du blir en viktig del av produktionen.
Arbetet består av flera moment där du både monterar olika typer av komponenter, ställer in och testar instrument med hjälp av mjukvarusystem, samt hanterar och lyfter instrument under arbetets gång. Tjänsten är på 2-skift och vi söker dig som kan börja omgående.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Montering av tekniska och mekaniska komponenter.
• Följa ritningar och instruktioner noggrant.
• Kvalitetskontroller under och efter montering.
• Inställning och testning av instrument via mjukvarusystem
• Dokumentation och rapportering av testresultat
• Packning och förberedelse för leverans.
• Bidra till förbättring av arbetsmetoder.
Tidigare erfarenhet som montör är meriterande men inget krav, vi tror att rätt personlighet och vilja att utvecklas är det viktigaste. Vi ser dock gärna att du besitter någon form av teknisk erfarenhet eller intresse för att snabbt kunna sätta sig in i arbetet.
Tjänsten är på heltid och innebär arbete på 2-skift, det kan även förekomma arbete under helger vid behov.
Vem är du?Vi söker dig som är noggrann, praktiskt lagd och har ett intresse för teknik. Du trivs i ett högt tempo, gillar att arbeta med händerna och tar ansvar för dina uppgifter. Du är en lagspelare som snabbt lär dig nya moment och inte tvekar att ta initiativ när något behöver lösas. Du uppskattar ett fysiskt arbete och har inga problem med tunga lyft.
Krav:- Tekniskt intresse och vilja att lära nytt.
• Svenska i tal och skrift.
• Körkort och tillgång till bil.
• Möjlighet att arbeta skift (dag/kväll).
Meriterande (men inte krav):
• Erfarenhet av montering inom elektronik, teknik eller industri.
• Kunskap i att läsa ritningar eller arbetsinstruktioner.
• Tidigare arbete inom produktion, lager eller verkstad.
• Erfarenhet av finmontering, lödning, testning eller ESD-säker miljö.
AnsökanVarmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om WestaffWestaff är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs gärna mer på www.westaff.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319) Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
9595601