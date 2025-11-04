2 st Lastbilsmekaniker till Team Verkstad i Borlänge!
Framtiden i Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Borlänge Visa alla maskinreparatörsjobb i Borlänge
2025-11-04
Företaget
Team Verkstad servar och reparerar allt från lastbilar, bussar och transportbilar till trailers, kranar och specialfordon. Som auktoriserad verkstad för bland annat MAN och DAF och med lång erfarenhet av alla stora märken levererar de en snabb, säker och kostnadseffektiv service. Det finns 16 verkstäder från Malmö till Luleå. På arbetsplatsen finns 2 st verkmästare, 11 st mekaniker, 2 st administratörer och 1 platschef. Åldern på medarbetarna är mellan 18-50 år.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Serva och reparera truckar
• Diagnostik
• Problemlösning
• Byta bromsar
• Byta ut trasiga reservdelar
Skallkrav:
• 3 års erfarenhet som Lastbilsmekaniker i en verkstad
• God förmåga i svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Starkt meriterande om man kan engelska
• Erfarenhet av besiktning
• Svetserfarenhet
• Erfarenhet av hydralik
• Elkunskaper
• Lastbilskörkort (C/CE)
• Kylaggregat reparation (Släcka 2or)
• AC-certificate
• Färdskrivare
Vi tror du är:
• Lösningsorienterad
• Samarbetsorienterad
• Social
• Positiv
Kundens erbjudande:
För att trivas hos Team Verkstad i Borlänge tror vi att du är en lättsam person som kan följa instruktioner och säkerhetsföreskrifter. De har en "familjekänsla" på verkstan vilket gör att du behöver vara öppen och transparent mot andra kollegor. De har också en de AWs med jämna mellanrum.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden är specialister på rekrytering och konsultlösningar inom teknik och IT. Vår styrka är att matcha rätt kompetens med rätt företag. Med djup insikt i arbetsmarknaden och ett starkt nätverk av attraktiva arbetsgivare hittar vi din nästa utmaning.
För tjänsten som Mekaniker kommer du vara anställd som konsult via Framtiden AB i 7 månader för att sedan ha goda möjligheter att gå över i en anställning direkt hos Team Verkstad.
Rekryteringsprocess:Intervju (Framtiden)
Referenstagning
Intervju (Team Verkstad)
Start: Enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: må-tors kl. 7-16 (övertid kan förekomma)
Ort: Borlänge
Omfattning: Heltid Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51527_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Christian Jonsson christian.jonsson@framtiden.com Jobbnummer
9588859