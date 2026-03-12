2 st Hissbyggare I Stockholm

Kombi konsult Norrland AB / Elektrikerjobb / Örnsköldsvik
2026-03-12


Publiceringsdatum
2026-03-12

Arbetsuppgifter
Är du tekniskt lagd, gillar praktiskt arbete och trivs med att arbeta på höjd? Då kan detta vara jobbet för dig!

Vi söker nu en hissmontör till uppdrag i Stockholm. I rollen kommer du att arbeta med montage av hissar tillsammans med ett engagerat team.

Dina arbetsuppgifter
• Montering och installation av hissar
• Tekniskt montagearbete enligt ritningar och instruktioner
• Säkerställa att installationer håller hög kvalitet och säkerhet

Vi söker dig som
• Har tekniskt intresse och praktisk läggning
• Gärna har erfarenhet av montagearbete sedan tidigare
• Inte är rädd för höjder
• Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
• Har B-körkort

Arbetstid: Heltid, dagtid
Startdatum: Omgående
Lön: 30 000 kr/mån
Servicebil ingår i tjänsten
Utdrag ur belastningsregister krävs

Detta är ett varierande och utvecklande arbete för dig som gillar teknik, montage och att se resultatet av ditt arbete.

Välkommen med din ansökan!

Om företaget
Vi är ett bemanningsföretag som jobbar nära kunder och konsulter inom industri, lager och logistik.
Kombi Konsult strävar efter att bli det tryggaste bemanningsföretaget för våra kunder och anställda. Vi lägger stort fokus på att skapa nära relationer till våra kunder och anställda. Våra anställdas utveckling och kundens behov ser vi som A & O i vårt mål att hitta den bästa lösningen för samtliga parter.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2173".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kombi konsult Norrland AB (org.nr 559338-6708), https://kombikonsult.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Marie Berglund
marie@kombikonsult.se
+46 70 303 06 08

Jobbnummer
9794167

