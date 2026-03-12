2 st Hissbyggare I Stockholm
Kombi konsult Norrland AB / Elektrikerjobb / Örnsköldsvik Visa alla elektrikerjobb i Örnsköldsvik
2026-03-12
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kombi konsult Norrland AB i Örnsköldsvik
, Kramfors
, Umeå
, Sundsvall
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Är du tekniskt lagd, gillar praktiskt arbete och trivs med att arbeta på höjd? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker nu en hissmontör till uppdrag i Stockholm. I rollen kommer du att arbeta med montage av hissar tillsammans med ett engagerat team.Dina arbetsuppgifter
• Montering och installation av hissar
• Tekniskt montagearbete enligt ritningar och instruktioner
• Säkerställa att installationer håller hög kvalitet och säkerhet
Vi söker dig som
• Har tekniskt intresse och praktisk läggning
• Gärna har erfarenhet av montagearbete sedan tidigare
• Inte är rädd för höjder
• Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
• Har B-körkort
Arbetstid: Heltid, dagtid
Startdatum: Omgående
Lön: 30 000 kr/mån
Servicebil ingår i tjänsten
Utdrag ur belastningsregister krävs
Detta är ett varierande och utvecklande arbete för dig som gillar teknik, montage och att se resultatet av ditt arbete.
Välkommen med din ansökan!Profil
Är du tekniskt lagd, gillar praktiskt arbete och trivs med att arbeta på höjd? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker nu en hissmontör till uppdrag i Stockholm. I rollen kommer du att arbeta med montage av hissar tillsammans med ett engagerat team.Om företaget
Vi är ett bemanningsföretag som jobbar nära kunder och konsulter inom industri, lager och logistik.
Kombi Konsult strävar efter att bli det tryggaste bemanningsföretaget för våra kunder och anställda. Vi lägger stort fokus på att skapa nära relationer till våra kunder och anställda. Våra anställdas utveckling och kundens behov ser vi som A & O i vårt mål att hitta den bästa lösningen för samtliga parter. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2173". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kombi konsult Norrland AB
(org.nr 559338-6708), https://kombikonsult.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Marie Berglund marie@kombikonsult.se +46 70 303 06 08 Jobbnummer
9794167