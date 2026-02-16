2 st. administratörer till en myndighet i Örebro
Bemannia AB (Publ.) / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2026-02-16
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Örebro
, Degerfors
, Laxå
, Kungsör
, Köping
eller i hela Sverige
Har du tre (3) års arbetslivserfarenhet som administratör och har erfarenhet att möta företag, offentlig sektor och/eller organisationer i rådgivande situationer? Då har vi det perfekta uppdraget för dig i Örebro! Varmt välkommed med din ansökan, redan idag.
Om uppdraget Till vår kund i Örebro som är en myndighet vars främsta uppgift är att förse användare och kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Det är nu i behov av 2 st. administratörer som kommer att arbeta med att samla in, bearbeta och tillhandahålla data, vilket kan innefatta granskning, kodning av svarsdata eller annat administrativt arbete för insamling som ex. tryckbeställningar, missiv, utskick, uppgiftslämnarsidor mm. Detta är ett konsultuppdrag via oss på Bemannia med start omgående fram till och med 2026-12-31 med en möjlighet till 6 månaders förlängning. Man kommer att arbeta arbeta heltid (100 %) på plats i kundens lokaler i Örebro.
Dina arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer att bestå av produktionsarbete i ett eller flera team som jobbar med insamling av data från företag, organisationer och offentlig sektor.
Vidare kommer dina arbetsuppgifter att innefatta följande:
Att ingå i insamlingsteam och utföra administrativa arbetsuppgifter såsom utskick av missiv och påminnelser
Kontakt med uppgiftslämnare via telefon och per mail (kan handa om både påminnelser och att svara på frågor från uppgiftslämnare)
Delta i relevanta möten ämnesansvariga för insamlingen
Att delta i veckomöten med insamlingsteam och planerar veckan tillsammans
Köra enklare script utifrån givna instruktioner
Att göra enklare granskningar och rättningar av inkomna uppgifter
Att samla in uppgifter via hemsidor och registrera dem i relevant systemPubliceringsdatum2026-02-16Kvalifikationer
Fullständig gymnasieutbildning
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som administratör
Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel
Erfarenhet av att samarbeta i team
Erfarenhet att möta företag, offentlig sektor och/eller organisationer i rådgivande situationer
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Vi söker dig som är en relationsbyggare som skapar förtroende både internt och externt. Har en drivkraft och förmåga att skapa engagemang kring gemensamma mål och ser till att verksamheten levererar resultat i linje med beslutade riktlinjer. Samtidigt som du ska ha lätt för att anpassa sig till nya förutsättningar och ha förmåga att omprioritera när behov och förutsättningar förändras.
Vidare ser vi att du har en god förmåga att samarbeta, uppskattar att arbeta med andra människor och vilja ingå i team där de bidrar till att kollegor trivs och lyckas med sitt arbete.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av att leda team
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 24 februari
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Sanna Perjons, Sanna.Perjons@Bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 884 96 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7232241-1843061". Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Örebro Resecentrum (visa karta
)
703 61 ÖREBRO Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9743765