2 planarkitketer till planenheten - Samhällsbyggnadskontoret
2025-12-19
Planenheten har idag 21 medarbetare som arbetar för att Södertälje ska växa utifrån kommunens mål - socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara Södertälje, och vi behöver bli fler planarkitekter.
Vår detaljplanering sträcker sig över kommunens stadskärna och stadsdelar samt landsbygd med tätorter och skärgård, vilket ger möjlighet att arbeta fram detaljplaner med stor variation.
Vi har ett öppet arbetsklimat där vi lär av varandra och samarbetar i grupp.
Vi brinner för kommunens utveckling, värnar om en mer hållbar livsmiljö för att ge förutsättningar för det goda samhället. Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som planarkitekt hos oss kommer du att få arbeta med planerings- och genomförandefrågor genom planprocessens alla skeden och bidra till att förverkliga Södertäljes bebyggelseutveckling i såväl stadsmiljö som utveckling av landsbygden.
Din huvudsakliga arbetsuppgift blir att leda detaljplaneprojekt från tidiga skeden till färdig detaljplan. Arbetet är brett och består bl.a. av att samordna kompetenser, ta fram underlag, beställa utredningar och bereda nämndhandlingar. Du kommer arbeta självständigt och i team - tillsammans med kollegor inom kommunen, de kommunala bolagen, myndigheter, byggaktörer, medborgare och konsulter. Arbetet kan också innebära andra uppgifter relaterade till kommunens fysiska planering. I framtagande av detaljplaner används MyCarta Plan och för projektstyrning används Antura.
Vem är du?
Du är en person som tacklar invecklade frågor genom ett strukturerat och kreativt arbetssätt. Du arbetar noggrant och har både kvalitets- och kvantitetstänk. Du behöver vara drivande, serviceinriktad samt tycka om att samarbeta och hjälpa till även i kniviga ärenden och i högt tempo. Du är bekväm i att navigera mellan de olika planeringsfrågorna, göra avvägningar och väva samman dem till en helhet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, men för tjänsten som planarkitekt krävs en eftergymnasial utbildning som fysisk planerare, arkitekt alternativt annan utbildning som vi finner likvärdig. Du har minst 3 års arbetslivserfarenhet inom detaljplanering. Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning som fysisk planerare, arkitekt eller annan utbildning som vi finner likvärdig
• Du har minst 3 års arbetslivserfarenhet med framtagande av detaljplaner
• Haft ansvar att handlägga detaljplaner i en politiskt styrd organisation
• Goda kunskaper i plan- och bygglagen samt miljöbalken
• Goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift
• Körkort för personbil.
Meriterande:
• Arbetat i- och har en god förståelse för samhällsbyggnadsprocessens olika skeden från tidiga skisser till planläggning, genomförande och drift med hållbarhet i fokus
• Har erfarenhet som projektledare och vana att hålla i presentationer och workshops
• Har kunskap och intresse kring gestaltningsfrågor, hållbarhet, klimatanpassning och kulturmiljö
• Har erfarenhet av MyCarta Plan och Antura samt GIS
• Erfarenhet i tillämpning av förvaltningslagen, kommunallagen samt offentlighets- och sekretesslagen samt övrig lagstiftning som berör samhällsplanering.Dina personliga egenskaper
• Vi vill att du har ett positivt förhållningssätt och kan skapa goda relationer med såväl medborgare som byggaktörer, alltid med kommunens mål som utgångspunkt
• Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information
• Du är noggrann men även driven och kvalitetsmedveten samt har förmåga att skapa struktur i ditt arbete
• Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete
• Du har en stark drivkraft och säkerställer framdrift i de projekt du deltar i
• Flexibilitet och en vilja att lära dig nya saker och ett intresse för omvärldsbevakning.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Vår arbetsplats är Södertälje Stadshus, precis intill pendeltågsstationen Södertälje C. Här har du nära till Södertälje centrum, pendeltåg, bussar och en fantastisk utsikt över såväl staden som kanalen.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:https://www.sodertalje.se/formaner
Tjänsterna är en tillsvidaretjänst på heltid med start enligt överenskommelse.
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
Södertälje kommun
Planchef
Christina Svartsjö Christina.Svartsjo@sodertalje.se 08-523 032 83 Jobbnummer
9656496