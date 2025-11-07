2 Konferens- och serveringskoordinatorer
Falu pastorat / Restaurangbiträdesjobb / Falun Visa alla restaurangbiträdesjobb i Falun
2025-11-07
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falu pastorat i Falun Publiceringsdatum2025-11-07Beskrivning
Svenska kyrkan i Falun består av fem församlingar som tillsammans bildar Falu pastorat.
Vi är ca 70 anställda inom församlingsverksamheten och på kyrkogårdsförvaltningen. Falun är en rik kultur- och historisk bygd som går minst tusen år bakåt i tiden och har genom Falu gruva skapat ett världsarv. Falun erbjuder vacker natur, historisk gruva, ett rikt musik- och teaterliv, stora möjligheter till friluftsliv, landsbygd och en levande stadskärna.
Vi söker nu två konferens- och serveringskoordinatorer till vårt pastorat.
Älskar du att ge god service och att få människor att känna sig välkomna? Har du dessutom intresse och fallenhet för att hantera digitala boknings- och faktureringssystem? Då är du helt rätt person för oss!
Tjänsten ingår i Falu pastorat med ett stort arbetslag med vitt skilda kompetenser. Vi trivs och tillsammans skapar vi förutsättningar för meningsfull verksamhet för alla våra församlingsbor och besökare i alla åldrar. Du är i huvudsak placerad vid Kristinegården, Falun.Dina arbetsuppgifter
Du bokar, förbereder och serverar vid extern uthyrning och intern verksamhet i våra olika församlingshem runt om i Falun. Du möter människor i livets olika skeenden, t.ex vid begravningskaffen. Du handleder människor som arbetstränar i verksamheten. Du har ansvar för köks- och serveringsrelaterad service i samband med olika aktiviteter. Bakning och enklare matlagning ingår också bland uppgifterna.
Du sköter bokning och fakturering i digitala system. Du hanterar livsmedel och har grundläggande kunskap i livsmedelshygien. Det är med andra ord du som stöttar upp vid event, hanterar lunch/fikabeställningar och som bistår med teknisk support för konferensutrustning.
Det kommer att ingå viss arbetstid kvällar och helger.
Vem är du?
Du har:
• Hotell-, restaurang-, livsmedelsprogram på gymnasienivå och/eller yrkeserfarenhet av catering,
restaurang, storhushåll eller liknande tjänst. Yrkeserfarenhet med liknande ovan uppgifter är meriterande.
• Utbildning i egenkontroll och livsmedelssäkerhet.
• Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift krävs då arbetet innebär kommunikation i mötet
med människor samt kommunikation via telefon och mail.
• God IT-vana med erfarenhet av olika system samt kunskaper i Microsoft 365.
Du är serviceinriktad och social, kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra, värnar om våra goda relationer och trivs med många bollar i luften. Du har mycket god planeringsförmåga, är effektiv och kan prioritera om det dyker upp oväntade arbetsuppgifter. I ditt arbete är du noggrann, engagerad, och har initiativförmåga med en hög ansvarskänsla. Du bidrar gärna till att den digitala utvecklingen går framåt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Om du har kännedom om Svenska kyrkan som organisation sedan tidigare är det meriterande. Självklart delar du Svenska kyrkans värderingar och är medlem. Körkort och tillgång till bil är ett krav.
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer hålls den 11 och 12 december på Kristinegården i Falun. Ersättning
Månadslön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/761". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu Pastorat
(org.nr 252003-0764) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falu pastorat Kontakt
Erika Jernberg erika.jernberg@svenskakyrkan.se 023702023 Jobbnummer
9592864