2 Frisörer Sökes Till Headzone - Kicks Flagship Gallerian
2025-09-16
Headzone söker två kvalificerade frisörer
Headzone växer och öppnar nu en ny, modern salong i KICKS Flagship Gallerian på Hamngatan. Vi söker därför två skickliga frisörer som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2025-09-16Om tjänsten
Du arbetar med både herr- & damkunder.
Du blir en del av en kreativ och serviceinriktad arbetsmiljö.
Det finns även möjlighet att arbeta på våra andra salonger i Stockholm.
Vi söker dig som:
Är utbildad frisör med erfarenhet
Brinner för hår, färg och trender
Är serviceinriktad och älskar kundkontakt
Vill utvecklas och jobba i en inspirerande miljö
Kan svenska eller engelska (språkkrav)
Vi erbjuder:
En attraktiv arbetsplats i hjärtat av Stockholm.
Bra lön och andra förmåner.
Ett dynamiskt arbetslag där vi värnar om både trivsel och kvalitet.
Möjligheter till utveckling inom företaget.
Plats: KICKS Flagship Gallerian - Hamngatan, Stockholm
Start: Enligt överenskommelse
Låter det intressant? Skicka din ansökan till jobb@headzone.se
eller DM:a oss på Instagram!
Vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: jobb@headzone.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eanos AB
(org.nr 556719-2926), https://www.salongheadzone.se/
Hamngatan 37 (visa karta
)
111 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Headzone - Kicks Flagship Gallerian Jobbnummer
9512048