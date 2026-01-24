2 Fastighetsskötare - Göteborg Vikariat
Lexium är en snabbväxande entreprenörsdriven företagskoncern som erbjuder högkvalitativa och kostnadseffektiva tjänster och lösningar inom Integrerad Facility Management, Facility Management, Arbetsplatsservice, Fastighetsdrift- & förvaltning, för arbetsplatser, fastigheter och industrier
Vårt koncept innebär en helhetslösning med ett avtal, en kontaktperson och i huvudsak en faktura per månad. Allt för att underlätta för våra kunder.
Vi är ISO-certifierade enligt de senaste standarderna; för Kvalitet (ISO 9001), för Miljö (ISO 14001) och för Arbetsmiljö (ISO 45001). Lexium-koncernens bolag är medlemmar i Almega Tjänsteförbunden samt Almega Fastighetsarbetsgivarna och har därmed kollektivavtal med Unionen, Ledarna och Sveriges ingenjörer.
Är du vår nästa stjärna och vill bli en del av detta fantastiska team med drivna och engagerade medarbetare?
Vi söker nu Fastighetsskötare med placering i östra Göteborg.
För att lyckas i denna tjänst krävs det att du har en känsla för service och är självgående. Att se och framför allt förstå vad som skall göras och när det skall göras är en viktig egenskap i denna tjänst. Tjänsten består av fastighetsservice och fastighetsunderhåll åt Lexiums kunder i Göteborg med uppdrag i Gårdsten som huvudsakligt arbetsområde. Rollen innebär också att du är flexibel och kan planera/prioritera dina uppgifter på ett strukturerat sätt. Som fastighetsskötare ingår du i ett team med andra drivna personer med liknande tjänster.
Tjänsten är ett vikariat med timanställning, det finns stora möjligheter till förlängning av uppdraget för en motiverad tekniker. Tjänsten kan också omvandlas till heltid med fast anställning då bolaget är inne i en tillväxtfas.
Bland dina uppgifter:
Tillsyn, rondering, skötsel och felavhjälpande reparationer i en fastighet såsom el, vatten, ventilation, värme mm
Proaktivt, upptäcka fel och brister samt rapportera
Tillsyn av undercentraler och tekniska installationer
Rapportering och administration av egna ärenden
Att kommunicera obehindrat på svenska såväl som på engelska i tal och skrift är ett krav för att du skall kunna hantera rollen samt att du har fastighetsskötarutbildning eller motsvarande erfarenhet.
Är du även intresserad av människor, har hög social kompetens och därtill är duktig på att hålla många bollar i luften är du stort sett den perfekta kandidaten.
Du är en person med:
Tidigare erfarenhet eller relevant utbildning inom området
Social kompetens
Serviceinriktad med kunden i fokus
Praktiskt lagd, tar ett stort ansvar och gillar att arbeta både i team och är självgående
Ansvarstagande och ser möjligheter och inte problem
Behärskar svenska och engelska i såväl tal som i skrift
Rör dig ledigt i IT-miljöer såsom MS-Office och i olika ärendehanteringssystem
Du får gärna ha erfarenhet av arbete inom ventilation och/eller VVS
God kännedom om säkerhetsföreskrifterna inom EL
Körkort B
Utförandetider:
Arbete bedrivs på vardagar med en normal arbetstid enligt nedan schema:
Måndag, tisdag, torsdag - 07.30-16.30
Onsdag - 07.30-18.30
fredag - 07.30-13.00
Vi kommer utföra kontroll i straffregister då det är ett krav från våra kunder och oss som bolag.
Intervjuer sker löpande och kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
