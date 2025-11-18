1st line-supporttekniker till vår kund i Sundsvall
Academic Work Sweden AB / Supportteknikerjobb / Sundsvall Visa alla supportteknikerjobb i Sundsvall
2025-11-18
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Sundsvall
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Har du ett stort intresse för IT och trivs i en roll där du får hjälpa andra? Då kan det här vara nästa steg för dig! Vi söker nu en 1st line-supporttekniker till ett växande IT-bolag i Sundsvall, en arbetsplats där teknik, service och laganda går hand i hand. Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett etablerat IT-företag som levererar lösningar inom drift, infrastruktur och support till företag runt om i Sverige. Här blir du en del av ett engagerat team om 15 personer där du som 1st line-supporttekniker är kundens första kontakt och en nyckelperson i att skapa trygga och effektiva IT-lösningar. Du kommer att arbeta i en miljö som präglas av gemenskap, nyfikenhet och utveckling - där du får möjlighet att bredda din kompetens och växa i rollen.
Du erbjuds
• Att vara en del av ett företag som värderar medarbetarna högt
• En varierad vardag där du skapar ett stort värde för kunderna
• Goda utvecklingsmöjligheter
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-18Dina arbetsuppgifter
Som 1st line-supporttekniker kommer du att hantera tekniska ärenden och ge service till företagets kunder för att säkerställa en smidig IT-miljö. Du kommer arbeta med support och problemlösning både via telefon, mejl och chatt och ibland direkt ute hos kund.
Du kommer exempelvis att:
• Hantera installationer, felsökning och löpande underhåll, främst i Windowsmiljö men även på olika mobila plattformar
• Ge teknisk support inom exempelvis M365, Windowsklienter och Windows Server samt arbeta med områden som nätverk, brandväggar, säkerhet, backup och Active Directory
• Säkerställa tydlig dokumentation av både system och utrustning
• Ha löpande dialog med såväl slutanvändare som IT-ansvariga
• Bidra till att förbättra den övergripande kundupplevelsen
VI SÖKER DIG SOM
• Har ett stort intresse för IT
• Är en lagspelare med en stark vilja att hjälpa andra
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt och skriftligt, då båda språken används i arbetet
Det är meriterande om du har:
• Tidigare erfarenhet av att ha kundkontakt
• Utbildning inom IT
• B-körkort
För denna tjänst kommer vi att lägga stor vikt vid din motivation för tjänsten samt dina personliga egenskaper.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Målinriktad
• Hjälpsam
• Stresstolerant
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115775". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9609216