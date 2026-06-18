1st line supporttekniker
Poolia AB / Supportteknikerjobb / Östersund Visa alla supportteknikerjobb i Östersund
2026-06-18
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Har du ett genuint intresse för IT och teknik och motiveras av att hjälpa andra? Nu söker vi flera engagerade supporttekniker till kommande konsultuppdrag i Östersund.
Uppdragen är på heltid med start så snart som möjligt. Intervjuer och urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Som supporttekniker arbetar du i Service Desk och ger teknisk support till kunder och användare via telefon, mejl och andra digitala kanaler. Rollen passar dig som är kommunikativ, pedagogisk och serviceinriktad, och som trivs med att lösa tekniska problem på ett professionellt sätt.
Arbetet innebär skiftgång på vissa avdelningarArbetsuppgifter
I rollen kommer du huvudsakligen att:
• Ta emot, registrera och hantera inkommande supportärenden • Ge teknisk support via telefon, mejl och andra kanaler • Felsöka, vägleda och lösa IT-relaterade problem på ett pedagogiskt sätt • Dokumentera ärenden och följa upp enligt gällande rutiner • Säkerställa en god kundupplevelse genom professionell service • Samarbeta med kollegor och vid behov eskalera ärenden vidare
Vem är du?
Vi söker dig som har ett teknikintresse och en stark vilja att ge bra support. Du är ansvarstagande, driven och professionell i ditt bemötande. Du tycker om att hjälpa andra och motiveras av att leverera service i toppklass.
För att trivas i rollen tror vi att du är trygg, stabil och kommunikativ. Du har förmåga att föra en konstruktiv dialog med både kunder och kollegor, och du kan på ett tydligt och pedagogiskt sätt vägleda användare i tekniska frågor.
Vi ser gärna att du har gymnasiekompetens, gärna med inriktning mot IT. Erfarenhet från Service Desk, support, BackOffice eller annan IT-nära funktion är mycket meriterande.
Det är meriterande om du har erfarenhet av något av följande:
• Windows operativsystem • Exchange • Active Directory • Office 365 • Apple och Android • ServiceNow
För anställning krävs säkerhetsklassning i form av UC och utdrag ur belastningsregistret.
Om verksamheten
IT-branschen är dynamisk och i ständig förändring, och på Poolia Norr värdesätter vi både din kompetens och dina personliga egenskaper. Vi är specialister på att matcha rätt person med rätt uppdrag och vet hur viktigt det är med nytänkande inom IT för att skapa lösningar som passar både våra konsulter och våra kunder.
Att arbeta som konsult passar dig som snabbt vill bygga bred erfarenhet och utveckla din kompetens. Hos oss får du möjlighet att arbeta på attraktiva arbetsplatser med välkända varumärken, samtidigt som du får stöd och vägledning under din konsultresa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7937058-2060149". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Östersund C. (visa karta
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831 57 OSTERSUND Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9970550