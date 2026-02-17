1st Line support tekniker till Peab i Ängelholm

Poolia AB / Supportteknikerjobb / Ängelholm
2026-02-17


Vill du arbeta i en roll där du får kombinera teknik, service och problemlösning i en verksamhet som verkligen gör skillnad? Nu söker vi på Poolia en engagerad 1st Line support tekniker till Peab i Ängelholm, där du blir en viktig del av ett mindre team med stort ansvar och nära samarbete med verksamheten.

Detta är en konsultroll via Poolia med goda möjligheter till anställning hos Peab efter cirka sex månader för rätt person.

Publiceringsdatum
2026-02-17

Om tjänsten
Som 1st Line support tekniker arbetar du nära användarna och är en central funktion i att säkerställa att IT-miljön fungerar smidigt i vardagen. Du kommer att hantera inkommande ärenden, lösa tekniska problem och bidra till att utveckla arbetssätt och processer tillsammans med teamet.

Du ingår i ett team om fyra personer och samarbetar löpande med övriga IT-funktioner. Rollen innebär stort eget ansvar och möjlighet att påverka hur arbetet bedrivs.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Ge support inom IT-system och tjänster enligt etablerade processer och rutiner
• Hantera och följa upp ärenden i ärendehanteringssystem
• Utföra administrativa uppgifter och tilläggstjänster kopplade till supportfunktionen
• Bidra till förbättring av processer, arbetssätt och rutiner
• Samarbeta med olika delar av organisationen för att säkerställa hög servicegrad
• Arbeta mot uppsatta mål både individuellt och tillsammans med teamet

Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en serviceinriktad roll där du får hjälpa andra och lösa problem. Du har ett genuint teknikintresse och tycker om att förstå hur saker fungerar på djupet.

Du är strukturerad, lugn och har förmåga att prioritera även när tempot är högt. Genom att vara uppmärksam på återkommande ärenden bidrar du till att identifiera förbättringsområden och förebygga problem.

Som person är du prestigelös, samarbetar gärna med andra och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt.

Kvalifikationer
• Gymnasie- eller högskoleutbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av arbete inom support eller helpdesk
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande:
• Erfarenhet av koordinerande eller ansvarstagande roll inom IT
• Kunskaper i norska


Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5787".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/

Arbetsplats
Poolia Sverige AB

Kontakt
Erik Persson
erik.persson@poolia.se
+46 70 828 63 26

Jobbnummer
9747180

