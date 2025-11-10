1:socialsekreteraer Vuxenenheten
2025-11-10
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Älmhults kommun, Individ och familjomsorg i Älmhult
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Socialförvaltningen har i uppdrag att möta människor i alla åldrar och livssituationer, oavsett om det handlar om vård och omsorg eller stöd och service. Vi finns där dygnet runt och stöttar upp i det dagliga livet för barn och familjer till äldre, personer med funktionsvariation och till de som behöver hemsjukvård. Vill du ha ett meningsfullt arbete och göra skillnad i människors vardag, då är du den vi söker!
Älmhults kommun har på grund av sitt geografiska läge utmed stambanan väldigt goda pendlingsmöjligheter över länsgränserna. Med direkttåg tar det 35 minuter till Växjö och mindre än en och en halv timme till Malmö.
Vuxen- och biståndsenheten består av bistånds-, LSS- och vuxeneheten. Vi som arbetar i enheten är:
1 enhetschef
1,5 1:e socialsekreterare
5 socialsekreterare på bistånd
2 socialsekreterare på LSS
5,5 socialsekreterare på vuxen
Tillsammans med länets andra kommuner deltar vi i Yrkesresan. Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. Målet med Yrkesresan är att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sättPubliceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Har du ett brinnande intresse för socialt arbete i ett familjeorienterat förhållningssätt? Vill du bidra till att utveckla vår verksamhet tillsammans med oss? Då kan du vara den person vi söker! Vi värnar om det goda mötet och att varje besök ska vara av god kvalitet för samtliga inblandade.
Arbetet som 1:e socialsekreterare innebär att du står för det nära och dagliga stödet till våra socialsekreterare, både nya och mer erfarna, såväl enskilt som i grupp. Du har det övergripande ansvaret för myndighetsutövningen på enheten, där du fördelar arbetet och metodhandleder medarbetarna. Du ska tillsammans med enhetschef se till att arbetet på enheten sker i enlighet med gällande lagstiftning och bedrivs utifrån aktuell kunskap, beprövad erfarenhet och med god kvalitet.
I denna annons söker vi en 1:e socialsekreterare till vuxenenheten för de socialsekreterare som arbetar med att utreda, bedöma, fatta beslut och följa insatser inom missbruk, våld och socialpsykiatri. Dina arbetsuppgifter kommer också att bestå av 50 % handläggning, samt att delta i forum för utveckling och samverkan för att vidareutveckla enhetens arbete. Det ingår även att föra nämndens talan i domstolsprocesser.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller utbildning som bedöms likvärdig. Du ska ha flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom vuxenområdet. Du är väl bevandrad inom handläggning och dokumentation samt de lagrum som styr vår verksamhet. Erfarenhet av arbete som 1:e socialsekreterare inom vuxenområdet är meriterande, eller om du har annan ledarskapserfarenhet. Du uttrycker dig väl i tal som skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din vilja och förmåga att bidra till ett positivt arbetsklimat. Du behöver ha ett öppet och förtroendeskapande förhållningssätt som inspirerar och utvecklar andra. Du ska vara bekväm med att fatta beslut, prioritera och fördela arbetsuppgifter. Förmåga till helhetstänkande, samarbetsförmåga och kreativitet är också viktiga egenskaper. Du ska vara en ansvarstagande och strukturerad person. Känner du igen dig i beskrivningen ovan, har genuint intresse för socialt arbete och tycker utvecklingsarbete är bland det roligaste du vet, kan du vara den vi söker!
B-körkort ett krav.
ÖVRIGT
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
