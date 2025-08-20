1Hkpskv söker förrådsman
Försvarsmakten / Lagerjobb / Luleå Visa alla lagerjobb i Luleå
2025-08-20
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Helikopterskvadron som opererar och underhåller Helikopter 14 är en del av krigsförbandet Helikopterflottiljen. Förbandet består av en flygdivision, ett flygunderhållskompani. Flygmaterielpluton är ingående i flygunderhållskompaniet. Dess uppgifter är att stödja med reservdelsförsörjning, verktygsunderhåll, godsmottagning samt materieltjänst.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Dina arbetsuppgifter som civil förrådsman på 1. Flygmaterielpluton kommer att vara flera och varierande. Du kommer bland annat sköta utlämning av reservdelar/utbytesenheter till flygteknikerna, skicka och ta emot gods inom och utom riket, följa upp lager samt beställa varor i systemet PRIO. Du kommer även hantera utbytesenheter i system Maintenix/FENIX. I arbetet ingår även till stor del administration av lagret samt hantering av övrig basmateriel tillhörande helikoptersystemet. Publiceringsdatum2025-08-20Kvalifikationer
• B-körkort.
• Goda kunskaper i Engelska.
• Svensk medborgare.
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av arbete i förråd eller lager.
• Erfarenhet av flygunderhållstjänst eller annan flygnära verksamhet.
• Erfarenhet av Maintenix/FENIX samt PRIO.
• Hantering av farligt gods.
• Körkort C och E.
• Hjullastarutbildning och truckkort.
• Tidigare tjänstgöring i Försvarsmakten.
Personliga egenskaper:
Du är flexibel, serviceinriktad, sätter kunden i fokus, är problemlösande utan att göra avkall på tvingande lagar och regler.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Förrådschef Erika Stark 070-6153750
Fj Harry Andersson Plut C 1.Flygmtrlpluton 070-5344188
Fackliga representanter:
SACO Annelie Helmersson
OFR/S Caroline Nilsson
OFR/O Mats Häggström.
Samtliga nås via tfn 013-28 30 00.
Anställning:
Anställningen är en tillsvidareanställning med en individuell lönesättning som börjar med en provanställning på 6 månader med placeringsort i Luleå. Anställningen innebär heltidtjänstgörande samt skyldighet till utlandstjänstgöring vid behov.
Ansökningsprocess:
Ansökan sker via hemsidan. Du får e-post som bekräftelse på att vi har mottagit din ansökan. Efter sista ansökningsdagen kommer ansökningarna gås igenom och lämpliga kandidater kommer att kallas på intervju, löp samt styrketest genomförs samt läkarundersökning.
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-03 Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Urvalsfrågor
Nr.
Frågenamn
Typ
1
Är du svensk medborgare?
Alternativfråga
2
Är du anställd i Försvarsmakten?
Alternativfråga
3
Har du tidigare erfarenhet av arbete i förråd eller lager?
Alternativfråga
4
Har du B-körkort?
Alternativfråga
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9468313