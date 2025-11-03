1:e Socialsekreterare Vuxen
2025-11-03
Vill du vara med och göra skillnad för våra kommuninvånare? Nu söker vi en engagerad 1:e socialsekreterare Vuxen till vår myndighetsavdelning!
Individ- och familjeomsorgens myndighetsavdelning består av cirka 35 medarbetare och ansvarar för myndighetsutövning inom områdena barn och unga, uppdragstagare, LSS, äldre, socialpsykiatri, ekonomiskt bistånd, skadligt bruk - och beroende samt våld i nära relation. Enheten är organiserad i tre grupper; Barn - och unga/familjehem, Omsorg/LSS samt Vuxen. Varje grupp har en 1:e socialsekreterare som ger nära stöd i det dagliga arbetet.
Vi som jobbar på Individ- och familjeomsorgen är en kompetent och sammansvetsad grupp som arbetar nära varandra och våra samverkanspartners i syfte att skapa goda förutsättningar för att våra kommuninvånare ska kunna leva självständiga liv. Vi arbetar efter ett tydligt förankrat systemteoretiskt förhållningssätt där relationer får ta en stor plats.
Vår ambition är att både vår arbetsplats och vårt arbete ska kännetecknas av TRIVSEL, RESPEKT, PROFESSIONALITET och MÖJLIGGÖRANDE.
Besök oss gärna på sociala medier så får du en bild av hur vår vardag ser ut. Vi finns som ifosvenljunga på både Facebook och Instagram!
I Svenljunga har vi den lilla kommunens fördelar; Nära till varandra, till idéerna och till besluten. Vi som arbetar här gör det för att vi vill ge bästa möjliga service till våra invånare. Som arbetsgivare värnar vi om din livskvalitet, för oss är det viktigt att du som anställd trivs och mår bra. Därför satsar vi på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och uppmuntrar ditt engagemang. Vi värdesätter din unika kunskap och erfarenhet och ser gärna att du som anställd är delaktig i utvecklingsarbetet av våra verksamheter.
Hos oss är vi stolta över vår kommun och vårt arbete. Svenljunga kommun - vi erbjuder det godaste livet!Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Som 1:e socialsekreterare ansvarar du för att stödja och leda socialsekreterarna i din grupp i det dagliga ärendenära arbetet; såsom ärendegenomgångar, metodstöd och rådgivning inom områdena ekonomiskt bistånd, socialpsykiatri, skadligt bruk och beroende samt våld i nära relation.
Du leder och fördelar arbetsuppgifter, introducerar nyanställda i ärendenära arbetsuppgifter, för nämndens talan i förvaltningsdomstol och har en utökad delegationsrätt.
Du ansvarar också för att hålla i gruppens veckomöten samt tillser att det finns en fungerande struktur. Du är också aktiv i den strukturella samverkan med samarbetspartners och omvärldsbevakar/uppdaterar dig vad gäller rättspraxis och utvecklingsområden.
Du samarbetar tätt med de andra 1:e socialsekreterarna på Omsorg/LSS och Barn&Unga samt med enhetschefer.
Tillsammans med utvecklingsledare arbetar du också för att ta fram och uppdatera det stödmaterial som behövs för att kunna bedriva en effektiv, likvärdig och rättssäker handläggning. Det är också du som ansvarar för att implementera nya arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och flerårig erfarenhet från myndighetsutövande socialtjänst inom området Vuxen, gärna i en arbetsledande roll.
Vi ser det som meriterande med erfarenhet inom alla områden, men vi värdesätter främst kunskap inom vuxen/missbruk samt socialpsykiatri.
Du är van vid att arbeta i en vardag som kan skifta snabbt och har ett professionellt förhållningssätt även i utmanande situationer.
Vi tar för givet att du är bra på att kommunicera i tal och skrift, har ett stödjande förhållningssätt, är ansvarsfull och strukturerad, fenomenal på bemötande och samverkan samt delar vår systemteoretiska syn på det sociala arbetet.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av verksamhetssystemet Combine.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Intervjuer sker löpande.
