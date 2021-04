1:e socialsekreterare till myndighetskontoret - Gävle kommun, Välfärd Gävle - Administratörsjobb i Gävle

Gävle kommun, Välfärd Gävle / Administratörsjobb / Gävle2021-04-13Gävle växer och är i stark utveckling. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!Välfärd Gävles medarbetare gör Gävle tryggare för äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi jobbar även med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sånt som är viktigt på riktigt. Tillsammans gör vi Gävle tryggare!Myndighetskontoret söker nu 13 nya medarbetare till tjänster som 1:e socialsekreterare till nedan beskrivna enheter:Mottagningsenheten arbetar med skydds- och förhandsbedömningar enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU), lagen om unga lagöverträdare (LuL) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), samt akuta skyddsåtgärder vid behov. Målgruppen är 0 till 100 år. Enheten söker tre 1:e socialsekreterare.Familjehemsenheten arbetar med familjehemsplacerade barn och unga upp till 20 år. Vid enheten finns familjehemssekreterare, barnsekreterare och Skolfam. Enheten arbetar för att följa upp barnets utveckling under placeringen samt ansvara för all myndighetsutövning kring det enskilda barnet med stöd av SoL och LVU. Enheten söker två 1:e socialsekreterare.Utredningsenhet vuxens huvuduppdrag är att med stöd av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling utreda och bedöma vårdbehov för vuxna över 18 år enligt SoL, LVM och LVU. Målgruppen har förutom beroende även en social utsatthet av psykisk ohälsa, bostadslöshet och arbetslöshet. Enheten söker två 1:e socialsekreterare.Utredningsenhet ungdom arbetar med myndighetsutövning enligt SoL, LVU och LuL genom att göra utredningar samt uppföljning av beviljade biståndsinsatser av målgruppen unga, 13 till 18 år. Arbetet innebär även att vid behov placera barn och ungdomar och därefter följa upp vården kring de som är placerade i familjehem, hem för vård och boende (HVB) eller på SiS-institution. Enheten söker två 1:e socialsekreterare.Utredningsenhet barn är uppdelad i två enheter som arbetar med samma målgrupp, barn i åldern 0 till 12 år och deras familjer. Enheternas uppdrag består av att utreda barns behov av skydd och/eller stöd enligt SoL och LVU samt göra förhandsbedömningar i redan pågående ärenden. Uppdraget består också av att följa upp beslutade öppenvårdsinsatser som kontaktperson, kontaktfamilj och familjebehandling samt uppföljning av barn placerade i jourhem, familjehem eller skyddade boenden. Enheterna söker totalt fyra 1:e socialsekreterare.2021-04-13Rollen som 1:e socialsekreterare innebär att erbjuda nära arbetsledning och att arbeta för att kompetens-och kvalitetssäkra verksamheten. I det ingår att verka som ställföreträdande enhetschef, vara teamledare, ha ansvaret för ärendegenomgång och ärendefördelning samt att stötta i svåra ärenden. Du arbetar nära enhetschef och deltar i enhetens ledningsgrupp.Viss variation i arbetsuppgifter förekommer beroende på enhet.Vi söker dig som har socionomexamen, 210hp, eller motsvarande i äldre system. Då resor förekommer i tjänsten är körkort och körvana ett krav. Vidare ser vi att du har omfattande erfarenhet av myndighetsutövning för den aktuella målgruppen. Önskvärt med tidigare erfarenhet av arbetsledande funktion inom myndighetsutövning.Som person har du förmågan att leda och motivera andra. Du har förmågan att fördela och prioritera arbetsuppgifter samt ger råd, stöd och möjlighet för dina kollegors utveckling. Du har fallenhet att både självständigt och tillsammans med andra att fatta tydliga beslut. Du inger förtroende, skapar tilltro och tillit. KontaktuppgifterMaria StenlundEnhetschef mottagningsenheten026-17 90 10Carolina GidlundhEnhetschef utredningsenhet vuxen026-17 87 26Anna ArousellEnhetschef Familjehemsenheten026-17 91 36Annelie TörnblomEnhetschef Utredningsenhet ungdom026-17 50 51Erika HugEnhetschef Utredningsenhet barn026-17 91 54 Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.Varaktighet, arbetstidHeltid. TillsvidareanställningEnligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-27