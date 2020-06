1:e socialsekreterare till Arbetsmarknadsenheten - Göteborgs kommun - Administratörsjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Göteborgs kommun

Göteborgs kommun / Administratörsjobb / Göteborg2020-06-17Västra Hisingen består av Torslanda och Biskopsgården och här bor drygt 53 000 människor med en spännande blandning av olika bakgrund och kultur. I vår stadsdel är vi övertygade om att när invånare och medarbetare får inflytande och känner delaktighet, skapar vi en bättre vardag för alla. Som en av våra 1 700 skickliga medarbetare är du med och utvecklar stadsdelen och ett långsiktigt hållbart Göteborg genom att ge våra invånare service av hög kvalitet. Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt.2020-06-17Arbetsmarknadsenheten består av 15 socialsekreterare, två 1:e socialsekreterare, fyra försörjningsstödshandläggare och en enhetschef.Enheten är uppdelad i två arbetsgrupper åtta socialsekreterare som arbetar med målgruppen SFI och Studier, och sju socialsekreterare som arbetar med målgruppen arbetssökande. Socialsekreterarnas uppdrag är att utreda och handlägga ansökningar om försörjningsstöd för personer i åldern 18-64 år, samt att stötta den enskilde till egen försörjning genom aktiv samverkan med våra samverkanspartners. Försörjningsstödshandläggarna som bistår socialsekreterarna med administrativt stöd.Vi söker nu en 1:e socialsekreterare till Arbetsmarknadsgruppen.Som 1:e socialsekreterare har du i uppdrag att leda och metodhandleda socialsekreterarna i deras dagliga arbete med ärendehandläggning, både enskilt och i grupp. Du ansvarar för att fördela arbetsuppgifter inom gruppen, du stöttar handläggarna i svårare ärenden.I uppdraget som 1:e socialsekreterare ingår även att säkerställa att socialsekreterarna arbetar i enlighet med gällande riktlinjer, att all dokumentation håller hög kvalitet och att vi har ett gott bemötande gentemot våra brukare.Du har ett mycket nära samarbete med din enhetschef och din 1:e kollega på enheten i frågor som rör mål och uppdrag, verksamhetsutveckling, uppföljning och statistiksammanställning. Du förväntas kunna vägleda och handleda även enhetens andra arbetsgrupp SFI och Studier när din kollega inte är i tjänst.Du kommer även att ingå i nätverk för 1:e socialsekreterare både internt och externt.Du erbjuds processhandledning tillsammans med övriga 1:e socialsekreterare inom försörjningsstödet i Västra Hisingen.Välkommen med din ansökan!Vi söker dig som har socionomexamen och många års erfarenhet av att arbeta med försörjningsstöd.För att lyckas i uppdraget som 1:e socialsekreterare behöver du ha gedigen erfarenhet från socialtjänstens myndighetsutövning. Du är trygg i din yrkesroll och är väl förtrogen med socialtjänstlagen och gällande riktlinjer för försörjningsstöd. Du är väl insatt i vad rättssäker handläggning innebär, och du har god förmåga att förmedla dig i både tal och skrift. Du behöver även ha en god förmåga att förstå verksamheten ur såväl brukarperspektiv som medarbetar- och arbetsgivarperspektiv.Som person är du tydlig och strukturerad, samtidigt som du är lyhörd och kreativ. Du tycker om att arbeta tillsammans med andra och ser vinster med intern och extern samverkan. Du kan anpassa dig till nya omständigheter och ser möjligheter i förändringar.Det är meriterande om du har erfarenhet som 1:e socialsekreterare och även gärna erfarenhet från arbetsmarknadsfrågor.ÖVRIGTUrval och intervjuerna kommer att påbörjas under ansökningsperioden så vänta inte med din ansökan!Göteborgs Stad genomgår en förändring där 10 stadsdelsförvaltningar kommer att ombildas till nya förvaltningar 1 januari 2021. Denna omorganisation kan komma att påverka denna tjänst.Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bl.a. friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid.Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningens eller stadens omställningsarbete.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-07-01Göteborgs kommun5268736