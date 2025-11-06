1:e Socialsekreterare socialpsykiatri funktionsstöd Centrum
2025-11-06
Dina arbetsuppgifter
En av våra medarbetare går i pension så vi söker en 1:e socialsekreterare till våra engagerade, kompetenta och erfarna arbetsgrupper.
Vill du vara med och skapa en bra vardag för personer med psykisk funktionsnedsättning samtidigt som du har roligt på jobbet så finns möjligheten här hos oss!
Socialpsykiatrin i centrum består av två enhetschefer, fem 1:e socialsekreterare samt 33 socialsekreterare. Vi sitter tillsammans med övriga enheter inom funktionsstöd myndighet centrum i trevliga lokaler på Första Långgatan. På enheten handläggs ärenden för vuxna personer med psykiska funktionsvariationer som är i behov av stöd.
Som 1:e socialsekreterare arbetsleder du socialsekreterare i det dagliga arbetet på enheten för att de ska kunna utföra sitt uppdrag. Du ansvarar för att säkerställa att socialsekreterarna arbetar i enlighet med det politiska uppdrag och det regelverk som styr vårt arbete. Du ansvarar för att handläggning utförs enligt socialtjänstprocessen, arbetar för att kvalitetssäkra ärendehandläggningen och verkar för att de bistånd som beviljas är kostnadseffektiva och rättssäkra. Du är en del i enhetens ledningsgrupp vilket innebär att du arbetar på uppdrag av enhetschef och du förväntas bidra till verksamhetens målarbete och utveckling.
En viktig del i arbetet är att kunna anpassa ditt ledarskap och metodstöd efter socialsekreterarnas behov. Du är aktiv i arbetet för en professionell samverkan både internt och externt. Rollen innebär även att representera förvaltningen i olika sammanhang i staden samt att företräda nämnden i förvaltningsrätt och kammarrätt. Funktionsstöd Centrum präglas av ett positivt stort engagemang för dem vi är till för, hög kunskapsnivå och gemensamt ansvar för ett gott arbetsklimat.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta med vuxna personer med psykiska funktionsvariationer och bred erfarenhet av myndighetsutövning inom LSS samt SoL Erfarenhet av arbetsledande roll och erfarenhet av andra områden inom myndighetsutövning ses som meriterande.
Till uppdraget som 1:e socialsekreterare söker vi dig som förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Du är trevlig och hjälpsam samt visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du tar ansvar för dina och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.
Du är lugn och trygg i pressade situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet. Övrig information
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
