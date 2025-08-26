1:e socialsekreterare IFO Vuxen
Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.
Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.
I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.
Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."
Individ- och familjeförvaltningen ansvarar för insatser enligt SoL och LSS som omfattas av individ- och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Kommunmedborgare som är i behov av socialtjänstens insatser kan erhålla råd, stöd och bistånd. I de flesta fall ges vårt bistånd och våra insatser efter en individuell bedömning som del av vår myndighetsutövning. Vi har ambitionen att de insatser vi ger ska leda till självständighet.
Verksamheten fokuserar på insatser till barn, ungdomar och deras föräldrar, missbruksproblematik, våld i nära relationer, personer med funktionsnedsättning som behöver stöd i sin dagliga livsföring, personer i behov av försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder, rehabilitering och integration.
Individ- och familjekontorets verksamhet omfattar, efter omorganisationen 2001, individ- och familjeomsorgen inom socialtjänsten samt arbetsbefrämjande åtgärder.
Då en av våra 1:e socialsekreterare på IFO ska vara föräldraledig söker vi en vikarie som vill vara en viktig del av oss på IFO i Nybro kommun. IFO innefattar verksamhetsområdena Vuxen (ekonomiskt bistånd, skadligt bruk och beroende, våld i nära relation) och Barn- och familj, med ledning av en gemensam verksamhetschef för hela IFO.
Ledstjärnan inom verksamheten är att den samlade kompetensen inom förvaltningen ska nyttjas så effektivt som möjligt för att den enskilde ska få tillgång till bästa möjliga stöd och hjälp. På IFO strävar vi efter ett systemteoretiskt synsätt där arbetssättet synliggör det förvaltningsgemensamma ansvaret att möta individers och familjers komplexa behov med fokus på helhetssyn och samordning. Samverkan både internt och externt har en given roll för att uppnå resultat.
Aktuell tjänst avser 1:e socialsekreterare med uppdrag över hela IFO-området, med specifik inriktning mot IFO Vuxen. Vår målsättning är att stärka den enskilde att hitta hållbara lösningar där individens och nätverkets resurser tas till vara. IFO Vuxens uppdrag är både förebyggande och myndighetsutövning med utförande av biståndsbeviljade insatser, oftast på frivillig basis genom socialtjänstlagen (SoL), undantagsvis genom tvångsvårdslagstiftning, lagen om missbrukare i vissa fall (LVM).Målgruppen är vuxna personer dels med ekonomiska och/ eller bosociala utmaningar, nyanlända i etablering, skadligt bruk och beroende av alkohol, narkotika eller andra beroendeframkallande medel och spel om pengar. Andra huvudområden är våld i nära relation (VIR), hedersrelaterat våld och förtryck och anhörigstöd. Ansvaret för unga vuxna 18-20 år, har IFO Barn- och familj, dock i nära samverkan med IFO Vuxen. I ärenden med föräldrar sker både barn och föräldraperspektiv i samtliga delar i utredningar och insatser för bästa möjliga bemötande och resultat.Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Som 1:e socialsekreterare har du en arbetsledande roll och är arbetsgivarrepresentant utan budget- och personalansvar. Du ingår i IFOs ledning med samma chef och grupptillhörighet som IFOs övriga fem 1:e-kollegor. Du arbetar nära enhetschefer och kvalitetsutvecklare med rutinbeskrivningar, uppföljningar, statistik och verksamhetsutveckling. Rollen innebär att representera IFO i olika sammanhang där du ansvarar för internutbildningar, introduktion av nyanställda och är processbärare för intern och extern samverkan. Du stödjer socialsekreterare att analysera och processa sina ärenden för att komma fram till rättssäkra bedömningar och beslut, säkerställer att handläggning och dokumentation bedrivs enligt gällande lagstiftning och delegationsordning med individens bästa i fokus.
Enhetschef för samtliga 1:e socialsekreterare på IFO, leder och fördelar ditt och övriga 1:e-kollegors arbete, vilket i hög utsträckning sker på uppdrag från IFOs enhetschefer och verksamhetschef. För aktuell tjänst som i stora delar är riktad mot vuxenfrågor kommer uppdragen företrädesvis från enhetscheferna på IFO Vuxen. Vi erbjuder ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med möjlighet att vara med och påverka nya arbetsmetoder inför ny socialtjänstlag som trädde i kraft 1 juli 2025, där du förväntas se möjligheter med en verksamhet i utveckling. Individ- och familjeförvaltningen har nyligen påbörjat implementering av verksamhetssystemet Lifecare.Kvalifikationer
Du har socionomexamen eller annan för tjänsten relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du är väl förtrogen med aktuell lagstiftning samt gällande riktlinjer som styr myndighetsutövning inom traditionell individ- och familjeomsorg.
Meriterande är tidigare erfarenhet av en arbetsledande roll inom IFO. Du tillför entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, trivsel och ökad motivation. Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ny information och ändrade förutsättningar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Tjänsten innefattar registerkontroll och som sökande uppvisas utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker. Löpande urval sker under rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra tjänster inom Nybro kommun eller andra organisationer anslutna till Offentliga jobb. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.
