1:e socialsekreterare FUT Försörjningsstöd

Om jobbet
FUT-gruppen arbetar med att upptäcka, förebygga och utreda felaktiga utbetalningar inom försörjningsstödet.
Uppdraget syftar till att värna rättssäkerhet, likabehandling och tilliten till välfärdssystemet.
Arbetet bedrivs både utredande och förebyggande. Gruppen tar emot anmälningar och tips om misstänkta felaktiga utbetalningar, gör förhandsbedömningar och genomför utredningar. I uppdraget ingår att fatta beslut om återkrav och, när det bedöms relevant, polisanmälan samt att driva processen vidare genom frivillig inbetalning eller genom att få återkravet fastställt i domstol.
En viktig del av gruppens arbete är det förebyggande perspektivet. FUT-gruppen bidrar till att minska risken för felaktiga utbetalningar genom kompetenshöjande insatser för ordinarie handläggare inom försörjningsstödet, samt genom löpande stöd i form av till exempel drop-in-tillfällen och dialog kring ärenden. Samverkan och informationsutbyte med andra myndigheter och aktörer är en central del av arbetet och ett område som kontinuerligt utvecklas.
Som 1:e socialsekreterare har du ett operativt arbetsledaransvar för FUT-gruppen. Du metodstödjer handläggarna i det utredande och förebyggande arbetet, fördelar ärenden, följer upp arbetet och ansvarar för att skapa struktur och goda förutsättningar i det dagliga arbetet. Du hanterar inflöde och kö av ärenden och säkerställer att arbetet bedrivs enligt gällande lagstiftning, rättspraxis och riktlinjer.
I rollen ingår även att vara ett kvalificerat stöd till enhetschef i frågor som rör statistik, uppföljning och kvalitetskontroll av utredningar och ärenden. Du deltar regelbundet på individutskottet för att lyfta ärenden om att väcka ersättningstalan.
Uppdraget förutsätter mycket god kunskap om lagstiftning och rättspraxis inom försörjningsstöd, socialtjänst, förvaltningsrätt samt offentlighets- och sekretesslagstiftning, inklusive sekretessbrytande bestämmelser. Du har också en viktig roll som stöd till ordinarie handläggare och 1:e socialsekreterare inom försörjningsstödet i frågor som rör FUT.
Rollen innebär att balansera metodstödjande, arbetsledande och operativa delar i ett område som är i förändring. Det ställer krav på struktur, omdöme och en vilja att kontinuerligt hålla sig uppdaterad och utveckla arbetssätt och samverkan.
Som 1:e socialsekreterare erbjuds du extern processhandledning, flextidsavtal, möjlighet till hemarbete samt stöd av enhetschef. Du blir en del av en specialiserad arbetsgrupp med nära samarbete och gemensamt ansvar för uppdraget.
Vi söker dig som har en socionomexamen och tidigare/nuvarande erfarenhet av försörjningsstöd. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom felaktiga utbetalningar sedan innan.
En viktig del för att kunna metodstödja, arbetsleda och guida arbetsgruppen är att du har en god kunskap om gällande lagstiftning och rättspraxis inom försörjningsstöd och socialtjänsten. Särskilt när det gäller lagstiftning och praxis inom återkrav enligt socialtjänstlagen samt sekretessbrytande bestämmelser.
För att lyckas i rollen behöver du vara socialt säker och trygg i din yrkesroll. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och kan möta olika professioner och perspektiv med respekt och tydlighet. Du är kommunikativ och uttrycker dig väl i både tal och skrift, och kan anpassa din kommunikation utifrån mottagare och sammanhang.
Du har en pedagogisk förmåga och trivs med att stötta, förklara och utveckla andras arbetssätt, både i det dagliga metodstödet och i mer formella sammanhang. Du har en god helhetssyn och kan se hur enskilda ärenden, arbetsprocesser och samverkan hänger ihop i ett större sammanhang, med fokus på rättssäkerhet och kvalitet.
Vidare är du strukturerad och har förmåga att planera, prioritera och följa upp arbetet på ett sätt som skapar tydlighet och hållbarhet för både gruppen och uppdraget.
Välkommen med din ansökan!
Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?Om företaget
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
