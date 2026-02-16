1:e socialsekreterare Försörjningsstöd
2026-02-16
Om jobbet
Vi söker nu en 1:e socialsekreterare till försörjningsstöd, enhet Försörjningsstöd 5 som riktar sig till alla individer från 28 år och uppåt.
I rollen som 1:e socialsekreterare är du ett nära och tillgängligt stöd för handläggarna i det dagliga arbetet. Du arbetsleder, ger metodhandledning och bidrar till att säkerställa rättssäker och kvalitativ handläggning inom försörjningsstöd. Du ser medarbetarnas potential och har ett coachande och stödjande förhållningssätt.
Du har en central roll i introduktionen av nyanställda samt fortlöpande stöd till handläggarna. Du arbetar aktivt för att skapa och bibehålla en god arbetsmiljö på enheten. I uppdraget ingår även ansvar för metodutveckling, där du håller dig uppdaterad kring aktuell forskning, lagstiftning och rättspraxis inom området.
Som 1:e socialsekreterare bistår du enhetschefen i olika verksamhetsfrågor, exempelvis kring schemaläggning, planering samt uppföljning av medarbetarnas och enhetens mål. Du kan även komma att ingå i olika arbetsgrupper, både inom Socialförvaltning Nordost och på stadenövergripande nivå. Visst kvällsarbete kan förekomma.
Som 1:e socialsekreterare erbjuds du extern processhandledning, flextidsavtal, möjlighet till hemarbete samt ett nära stöd från enhetschef och 1:e kollega på enheten.
Vi strävar efter hög tillgänglighet, god service och ett respektfullt bemötande. För att nå dit arbetar vi kontinuerligt med förbättringsarbete och utveckling av vår verksamhet.
Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av arbete med försörjningsstöd. Du har god kunskap om lagstiftning och rättspraxis inom området och är trygg i din yrkesroll.
För att trivas och lyckas i uppdraget ser vi att du är socialt säker, kommunikativ och pedagogisk i ditt sätt att samarbeta och handleda andra. Du har förmåga att se helheten, arbetar strukturerat och kan balansera verksamhetens krav med ett stödjande och coachande förhållningssätt.
Du är bekväm med att ta ansvar, bidra till utveckling och vara en tydlig men prestigelös länk mellan handläggare och enhetschef.
För oss är det viktigt med personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?Om företaget
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Kontakt
Elisabeth Paulin elisabeth.vahakuopus.paulin@socialnordost.goteborg.se 031-3658975
