1:e socialsekreterare familjehemsgruppen
Uddevalla Kommun, Socialtjänsten / Socialsekreterarjobb / Uddevalla Visa alla socialsekreterarjobb i Uddevalla
2025-09-17
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uddevalla Kommun, Socialtjänsten i Uddevalla
Uddevalla - en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Om arbetsplatsen
Vi söker en ny kollega!
Vill du vara med och göra skillnad för familjehemsplacerade barn?
Hos oss får du en arbetsplats med höga ambitioner, där lärande och kvalitet står i fokus.
Du leder det dagliga arbetet på enheten och samarbetar nära kollegor inom hela sektionen för barn och unga.Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
I rollen som 1:e socialsekreterare ansvarar du för att arbetsleda socialsekreterarna, fördela ärenden och bidra till en god arbetsmiljö.
Arbetet innefattar myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen och LVU - såsom utredning, beslut och uppföljning av insatser. Du ansvarar för ärendedragning inför nämnd och utskott samt företräder nämnden i förvaltningsdomstol.
Du säkerställer att överväganden och omprövningar sker i tid, ger metodstöd och fungerar som bollplank och kunskapsresurs för socialsekreterarna. Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor inom sektionen för barn och unga
Vem söker vi
Vi söker dig som vill ta ansvar, leda och utveckla!
I rollen som 1:e socialsekreterare är du en viktig del i att skapa struktur, kvalitet och arbetsro i vardagen. Du har ett situationsanpassat förhållningssätt och är trygg, lugn och stabil i din yrkesroll.
Samarbete är en självklarhet för dig - du ser styrkan i att arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål och skapa nya möjligheter. Du är inte rädd för utmaningar och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling.
För att lyckas i rollen ser vi att du har en god förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt. Du är strukturerad, lösningsfokuserad och har lätt för att växla mellan strategiskt och operativt arbete.
Du är en tydlig och kommunikativ ledare som skapar förtroende och engagemang i arbetsgruppen. Du anpassar ditt ledarskap efter situation och individ, och har förmåga att identifiera behov och agera därefter.
Du ser möjligheter i förändring och har dokumenterad erfarenhet av att bidra till utveckling av arbetssätt och kvalitet i verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning.
- Erfarenhet av familjehemsvård
- Erfarenhet av arbete som handläggare inom socialsekreterare inom den sociala barnavården.
- Goda kunskaper om BBIC samt aktuell lagstiftning inom SoL och LVU.
- B-körkort.
- Det är meriterande om du har erfarenhet av verksamhetssystemet Lifecare.
- Du uttrycker dig väl i både tal och skrift och har förmåga att hantera flera arbetsuppgifter parallellt med bibehållen kvalitet och struktur.
Inför anställning krävs utdrag ur belastnings- och misstankeregistret i enlighet med Socialtjänstens riktlinjer.
__________________________
För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell.
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/436". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla kommun
(org.nr 212000-1397) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uddevalla kommun, Socialtjänsten Kontakt
Mejrima Wohlin +46522695122 Jobbnummer
9512533