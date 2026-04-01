1:e socialsekreterare Familjehemsenhet 2

2026-04-01
Publiceringsdatum2026-04-01Dina arbetsuppgifter
Hisingens Familjehemsverksamhet arbetar med rekrytering, utredning, utbildning och handledning av uppdragstagare: familjehem, jourhem, kontakt- och stödfamiljer samt kontaktpersoner.
Verksamheten består av två enhetschefer med ansvar för varsin enhet, fyra 1:e socialsekreterare, cirka 26 familjehemssekreterare samt fyra administratörer.
Då en av våra 1:ar har gått vidare inom verksamheten söker vi nu en 1:e socialsekreterare med ansvar för en av våra familjehemssekreterargrupper på Familjehemsenhet 2 där vi arbetar med fokus på familjehem där barn är placerade för stadigvarande vård.
Vår verksamhet har ett prioriterat och aktivt arbete kring att säkerställa att familjehemsvården är av god kvalité, att trygga de placerade barnens situation och att säkerställa att våra familjehem får det stöd de behöver. Vi har därför fått möjlighet att utöka vår verksamhet och ett viktigt och spännande utvecklingsarbete pågår där vi erbjuder delaktighet och inflytande.
Som 1:e socialsekreterare har du en central roll i att metodhandleda och stödja medarbetarna i deras dagliga arbete. Du ansvarar för att fördela ärenden, läsa utredningar och skriftliga underlag, samt hjälpa till att prioritera arbetsuppgifter. En del av ditt ansvar inkluderar att introducera nya medarbetare på ett strukturerat och pedagogiskt sätt. Du kommer även att följa upp statistik och implementera nya arbetssätt för att förbättra verksamheten. Ett viktigt fokus är att skapa ett positivt och stödjande arbetsklimat inom din grupp.
Du kommer också vara delaktig i att bedöma utredningar av nya familjehem, samt vägleda medarbetarna mot att arbeta mer självständigt genom ett coachande förhållningssätt. I rollen samarbetar du nära med enhetscheferna och övriga 1:e socialsekreterare för att driva utvecklingsfrågor inom familjehemsverksamheten.
Samverkan är en annan central del av din roll, där du aktivt deltar i samarbeten både på övergripande nivå och kring enskilda placerade barn och deras familjehem. Du arbetar även nära andra enheter inom förvaltningen för att säkerställa bästa möjliga stöd till målgruppen.
Vi lägger stor vikt vid att ge nya kollegor ett varmt välkomnande och en stark känsla av inkludering. Du har stöd av en erfaren grupp av kollegor med gedigen kunskap om familjehemsvård, samt tillgång till kontinuerlig utbildning inom både verksamhetsområdet och ledarskap. Extern handledning i grupp tillhandahålls också för att säkerställa att du har rätt verktyg för att lyckas i din roll.
Arbetet bedrivs under kontorstid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig, samt ett genuint intresse för att arbeta med barn, unga och familjer. Du har flera års erfarenhet av socialt arbete med denna målgrupp, där erfarenhet av familjehemsvård är starkt meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att utreda, stötta och tolka familjehem.
Uppdraget kräver också en god ledarskapsförmåga. Specifik utbildning inom familjehemsområdet, såsom Kälvestensmodellen, Ett hem att växa i är önskvärt likaså utbildning inom ledarskap och arbetsledning.
Du har god kännedom om gällande lagstiftning och regelverk inom det aktuella verksamhetsområdet. Ditt arbetssätt präglas av ett systemiskt, lösningsfokuserat och coachande förhållningssätt, där du aktivt bidrar till verksamhetens mål och utveckling.
I din yrkesroll är du trygg, stabil och har en hög grad av självinsikt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är mån om att både dina egna och gemensamma uppgifter utförs med brukarnas bästa i fokus. Din förmåga att reflektera över och analysera komplexa situationer gör att du kan fatta välgrundade beslut, även under tidspress.
Vi söker dig som har lätt för att bygga och upprätthålla förtroendefulla relationer, både inom verksamheten och med externa samarbetspartners. Du är en god kommunikatör, både muntligt och skriftligt, och kan anpassa din kommunikation efter målgrupp och situation. Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl på svenska, i både tal och skrift.
Ditt arbetssätt kännetecknas av ett stort engagemang för verksamhetsområdet. Ditt intresse för omvärldsbevakning gör att du aktivt håller dig uppdaterad och bidrar till verksamhetens utveckling. Du är lyhörd, prestigelös och har en förmåga att skapa och bidra till en arbetsmiljö som präglas av respekt, tillhörighet och meningsfullhet. Du tar ansvar för att skapa ett positivt arbetsklimat genom att vara en god förebild och visa respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll.
Slutligen söker vi dig som arbetar effektivt även under press, kan hantera flera parallella krav och samtidigt bibehålla lugnet i stressiga eller svåra situationer. Du har en öppen och positiv attityd och sätter brukarens behov i fokus, där du genom ditt coachande och relationsskapande ledarskap bidrar till ökad motivation och teamkänsla hos dina kollegor.Om företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1666". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Anders Törnblad anders.raunio.tornblad@socialhisingen.goteborg.se 031-3666291 Jobbnummer
9831651