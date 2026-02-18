1:e Socialsekreterare Familjehemsenhet 1
2026-02-18
Publiceringsdatum2026-02-18
Vi söker en 1:e Socialsekreterare med ansvar för vår rekrytering- och utredningsgrupp inom Familjehemsverksamheten Hisingen.
Rekrytering- och utredningsgruppens arbetsuppgifter är att rekrytera, matcha och utreda familjehem som tar emot placerade barn enligt SoL och LVU. Dina arbetsuppgifter
I din roll som 1:e socialsekreterare ingår att metodhandleda medarbetarna i det dagliga arbetet, fördela ärenden, läsa utredningar och att hjälpa till med att prioritera bland arbetsuppgifter. Du kommer även att introducera nya medarbetare, göra statistikuppföljningar samt implementera nya arbetsmetoder. Du kommer samverka med övriga 1:e socialsekreterare på enheten och inom socialförvaltningen Hisingen, samt övriga arbetsledare inom familjehemsenheterna i Göteborgs stad.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen med minst 4 års erfarenhet inom familjehemsvården eller inom barn och unga myndighet. Utbildning i Kälvestensmodellen är ett krav. Andra utbildningar som rör handledning av uppdragstagare såsom ICDP är meriterande.
Vi tror att du är lyhörd, kommunikativ och prestigelös i ditt ledarskap. Du är mån om att vara en god förebild genom ditt sätt att möta andra människor och du har en god förmåga att skapa ett arbetsklimat som präglas av respekt, tillhörighet och meningsfullhet.
Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du vet att ett gott samarbete är av största vikt för att det ska bli så bra som möjligt för de vi är till för.
Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress.
Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Du behöver vara lösningsfokuserad och ha lätt för att samarbeta.Om företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Ersättning
Månadslön
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/645".
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare
Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355)
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Arbetsplats
Socialförvaltningen Hisingen
Kontakt
Emma Nilsson
emma.nilsson@socialhisingen.goteborg.se
031-3664994
Jobbnummer
9750191