1:e socialsekreterare Enhet barn och ungdom
Motala kommun, Barn & ungdom / Socialsekreterarjobb / Motala Visa alla socialsekreterarjobb i Motala
2025-10-01
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motala kommun, Barn & ungdom i Motala
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
Hos Individ- och familjeomsorg handläggs myndighetsärenden inom olika delar av socialtjänsten. Här finns också öppenvård för vuxna, barn och familj. Vi är en arbetsplats med ca 180 anställda, både män och kvinnor i varierande ålder och antal år i yrket. Vi eftersträvar en arbetsplats med rättssäker handläggning för våra klienter/brukare och en god arbetsmiljö för våra anställda.
Vår vision är att alla ska känna sig nöjda i kontakten med oss.
För att skapa arbetsglädje, god kvalitet i arbetet och en bra arbetsmiljö erbjuder vi tydligt ledarskap, en tydlig och känd lönepolitik, trevliga och ändamålsenliga lokaler, en säker arbetsplats, samt flextid.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Tjänsten är en heltidstjänst som en av totalt fyra 1:e socialsekreterare för Enhet barn och ungdom. Arbetsuppgifterna på enheten består i att utreda och bedöma behov och fatta beslut samt följa upp beviljade insatser för barn och unga i åldern 0-21 år. Vi utför genomgående ett rättssäkert arbete av hög kvalitet utefter rådande lagstiftning.
Dina arbetsuppgifter som 1:e socialsekreterare är att leda, fördela och kvalitetssäkra arbetet med utredning och uppföljning. I arbetet ingår att handleda och stödja socialsekreterare på enheten i de dagliga arbetsuppgifterna, driva ett utvecklingsarbete för att säkerställa goda arbetssätt och strukturer på enheten, samarbeta med både interna och externa samverkanspartners för att skapa helhetssyn och de bästa förutsättningarna för kommunens invånare.
Du har ett nära samarbete med enhetschef avseende omvärldsbevakning, uppföljning och samverkan. I arbetsuppgifterna ingår även att företräda socialnämnden i domstol. Tjänsten ställer krav på tillgänglighet och fysisk närvaro samt god kännedom om socialt arbete avseende barn- och unga. Möjlighet till distansarbete finns när verksamheten tillåter.Kvalifikationer
Du är utbildad socionom eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har minst fem års erfarenhet av socialt arbete med myndighetsutövning eller arbete som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Vi söker sig som har lätt för att kommunicera, är öppen för en god samverkan och bemöter andra på ett respektfullt sätt. Du visar stöd och omtanke gentemot dina kollegor och delar med dig av dina kunskaper för gemensam utveckling. Du är tydlig och inkluderande och har förmåga att skapa goda energier och arbetsglädje. Din syn på ledarskap är att aktivt stödja, coacha och engagera medarbetarna.
Du kan anpassa dig och hittar lösningar med fokus på de gemensamma målen. Du är nyskapande genom att du tar egna initiativ, synliggör problem och föreslår förbättringar i verksamheten. Du organiserar och planerar ditt arbete väl, arbetar enligt en tydlig process där du slutför det du påbörjat. Du står upp för dina åsikter och har mod att säga ifrån vid behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. I den här ansökan skriver du inget personligt brev. Istället önskar vi att du svarar på en enkätfråga om vad som motiverar dig att söka tjänsten.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279392". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
(org.nr 212000-2817) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Motala kommun, Barn & ungdom Kontakt
Enhetschef
Maria Wingmo maria.wingmo@motala.se 0141222627 Jobbnummer
9535378