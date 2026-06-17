1:e socialsekreterare
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2026-06-17
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Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle utnämnde Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Lerum är alltså en Superkommun!
Vi söker nu ytterligare en 1:e socialsekreterare till vår arbetsgrupp. Är det du?
Vi söker nu dig som vill vara en del av vårt fortsatta utvecklings- och förbättringsarbete inom enheten.Enheten består av drivna medarbetare med vilja att förändra för medborgarna i Lerum till det bättre. Hos oss på Vuxenenheten blir du en del av en arbetsgrupp där gemenskap och samverkan står i fokus. Vi hjälps åt, kommer med idéer och delar med oss av kunskap till varandra. Tillsammans strävar vi efter en arbetsplats där det finns tid och utrymme för reflektion, utbildning och återhämtning. Du kommer få vara med och utveckla verksamheten och vara en viktig del av ett team som arbetar med myndighetsutövning och behandling.
Enheten handlägger och arbetar med skadligt bruk och beroende, våld i nära relation, socialpsykiatri och bostadssociala insatser mm. Målgrupp är personer över 20 år. Alla på enheten har mångårig erfarenhet av enhetens ansvarsområde. Vi är en arbetsgrupp som trivs tillsammans, hjälps åt när det behövs och har roligt ihop. Som 1:e socialsekreterare ingår du i enhetens ledningsgrupp. Vi erbjuder dig handledning tillsammans med övriga 1:e socialsekreterare inom sektorn.
I Lerum har du goda pendlingsmöjligheter till arbetsplatsen då den ligger nära pendelstationen med ca 1 minut gångväg till kontoret. Från Göteborgs centralstation eller Alingsås tar det ca 20 minuter med tåg till Lerum. Åker du med bil finns det gratis parkering.
Som medarbetare har du tillgång till friskvårdsbidrag, kaffe och frukt och möjlighet att semesterväxla.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär i första hand ansvar för socialpsykiatri och bostadssociala frågor, men du kommer att arbeta nära 1:e socialsekreterare med ansvarsområde skadligt bruk, våld i nära relation, avhoppare mm.
Arbetet som 1:e socialsekreterare innebär bland annat att leda och fördela arbetet på enheten som första linjens arbetsledare, att ärendehandleda personalen samt tillse att arbetet dels bedrivs enligt gällande lagstiftning och att antagna mål, rutiner och riktlinjer följs. Det innebär också att stå för omvärldsorientering; att vara med och skapa förutsättningar att arbetet bedrivs enligt aktuell kunskap och beprövad erfarenhet. Du arbetar för att upprätthålla rättssäkerheten inom enheten och verkar för att valda bistånd/insatser är kvalitetssäkrade och kostnadseffektiva. Samverkan med andra aktörer som rör bostäder är en del av uppdraget.
Du ger metodhandledning såväl i grupp som enskilt, en metodhandledning som anpassas beroende på personalens kompetens och behov av stöd i att strukturera/prioritera. I uppdraget ingår också att delta i utvecklingen av verksamheten genom metodutvecklingsteman baserat på enhetens mål. Inom rollen ingår ett samverksansvar som innebär att främja och delta i samverkan med samverkansparter både internt och externt. I tjänsten kommer du ansvara för introduktion av nya medarbetare tillsammans med enhetschef.
Vår ambition är att ha en hög delaktighet för våra klienter och en i övrigt rättssäker handläggning i alla led. I första hand använder vi oss av interna insatser. I uppdraget som 1:e socialsekreterare kommer du föredra ärenden på individnämnden och även i förvaltningsdomstol.Kvalifikationer
Du har socionomexamen, gedigen erfarenhet av myndighetsutövning inom verksamhetsområdet krävs och erfarenhet som 1:e socialsekreterare eller motsvarande arbetsledande funktion.
Du har en mycket god förmåga att leda och utveckla medarbetare i sin yrkesroll. Du skall ha ett nära samarbete med verksamhetens andra 1:e och ni kommer täcka för varandra vid frånvaro.
Du är stabil och kan behålla ditt lugn och din saklighet vid svåra situationer och ge medarbetare individuellt anpassat stöd. Du är drivande, engagerad, trygg, har en helhetssyn, ett professionellt förhållningssätt. Du har förmågan att prioritera, är noggrann och analytisk, kunnig och har förmågan att ta till dig ny kunskap och pedagogisk förmåga att dela med dig av den. Du har en mycket god förmåga att utrycka dig i tal och skrift.
Det är ett krav på erfarenhet av handläggning av socialpsykiatri och meriterande med erfarenhet av bostadssociala frågor samt meriterande om du har erfarenhet av ICF.Eftersom arbetet kan innebära resor är det ett krav att du har körkort B. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 .
Arbetstid: Dagtid.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
I enlighet med lönetransparensdirektivet vill Lerum kommun härmed informera om att arbetsgivaren omfattas av Huvudöverenskommelsen HÖK https://skr.se/kollektivavtal/huvudoverenskommelsehok.8204.html
kollektivavtal Allmänna bestämmelser AB https://skr.se/kollektivavtal/allmannabestammelserab.655.html
samt tillämpar individuell och differentierad lönesättning. I enlighet med direktivet informeras du härmed om lönestatistik för aktuell befattning: 48 200 kr i 10e percentil, 52 000 kr i median och 52 500 kr i 90e percentil. Varken arbetsgivare eller arbetssökande är bunden av denna information. Informationen tjänar endast som en upplysning för dig som arbetssökande.
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332557". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums Kommun
(org.nr 212000-1447)
Bagges Torg (visa karta
)
443 80 LERUM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lerums kommun Kontakt
Enhetschef
Lena Hortin lena.hortin@lerum.se 0302521000 Jobbnummer
9969106