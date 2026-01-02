1:e socialsekreterare
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Vi söker en ny medarbetare som vill arbeta som 1:e socialsekreterare i vår barn- och unga/vuxna-grupp inom Myndighet Funktionsstöd. Nuvarande 1:e socialsekreterare går vidare till en intern tjänst som enhetschef, vilket ger dig möjlighet att ta över en viktig och utvecklande roll i verksamheten.
Som 1:e socialsekreterare är du första linjens arbetsledare och har en central roll i det dagliga arbetet på enheten. Du leder och fördelar arbetet i arbetsgruppen, handleder medarbetare och säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning samt beslutade mål, rutiner och riktlinjer följs.
Du arbetar aktivt för att säkerställa rättssäkerhet, kvalitet och kostnadseffektivitet i beslut och insatser. Genom kontinuerlig omvärldsbevakning bidrar du till att verksamheten vilar på aktuell kunskap och beprövad erfarenhet.
Arbetsuppgifterna består i att:
* Leda, fördela och följa upp arbetet i arbetsgruppen
* Ge metodhandledning, både individuellt och i grupp, anpassat efter medarbetarnas kompetens och erfarenhet
* Säkerställa rättssäkra, kvalitetssäkrade och kostnadseffektiva beslut och insatser
* Bidra till verksamhetsutveckling samt utveckling av arbetssätt, metoder, uppföljning och dokumentation
* Främja och delta i samverkan, både internt och externt
* Administrativa uppgifter såsom rapportering av icke verkställda beslut till IVO samt genomförande av egenkontroller
* Medverka i introduktion av nya medarbetare tillsammans med övrig ledning
Du arbetar nära enhetschef, den andra 1:e socialsekreteraren och övriga medarbetare för att följa upp enhetens mål och resultat.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Socionomexamen eller annan utbildning som bedöms vara likvärdig.
* Gedigen erfarenhet av myndighetsutövning inom funktionsstöd, gärna med erfarenhet av arbetsledande funktion, exempelvis som 1:e socialsekreterare.
* B-körkort eftersom arbetet kan innebära resor.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av verksamhetssystemet Treserva.
Vi tror att du är en person som:
* Bra på att leda och utveckla medarbetare genom ett individuellt anpassat stöd.
* Pedagogisk med en förmåga att förmedla kunskap på ett tydligt sätt.
* Bra på att behålla lugnet och agera sakligt i svåra situationer.
* Engagerad och driven med en förmåga att arbeta med ett helhetsperspektiv.
* Bra på att prioritera, vara noggrann och analytisk i ditt arbete.
* Mycket bra på att uttrycka dig i tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen.
Intervjuer kommer påbörjas under ansökningstiden så vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
(org.nr 212000-1447)
Enhetschef
Cecilia Larsson cecilia.larsson@lerum.se 0725 41 25 91
